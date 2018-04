Sommet intercoréen : UN OBJECTIF DE RÉCONCILIATION

La «Déclaration de Panmunjom» a été signée hier, à l’issue d’un sommet historique entre les dirigeants des deux Corées, et elle est axée, notamment, sur le régime de paix, la dénucléarisation, le désarmement et les réunions des familles.

Par cette déclaration finale, «la Corée du Sud et la Corée du Nord confirment l’objectif commun d’obtenir, au moyen d’une dénucléarisation totale, une péninsule coréenne non nucléaire». Elles «partagent le point de vue selon lequel les mesures initiées par la Corée du Nord sont très significatives et cruciales pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne et conviennent de jouer leur rôle respectif et d’assumer leurs responsabilités à cet égard». Elles «conviennent de rechercher activement le soutien et la coopération de la communauté internationale en vue de la dénucléarisation de la péninsule coréenne». Aussi, «durant cette année qui marque le 65e anniversaire de l’armistice, la Corée du Sud et la Corée du Nord conviennent de rechercher activement des rencontres trilatérales impliquant les deux Corées et les Etats-Unis, ou quadripartite impliquant les deux Corées, les Etats-Unis et la Chine, en vue de déclarer la fin de la guerre et d’établir un régime de paix permanent et solide». Autre fait important, «les deux dirigeants sont convenus d’avoir des discussions régulières et franches, via des rencontres et par liaison téléphonique directe, sur des questions vitales pour la nation, pour renforcer la confiance mutuelle, et de chercher ensemble à renforcer l’élan positif afin de continuer à faire avancer les relations intercoréennes de même que la paix, la prospérité et l’unification de la péninsule coréenne.

Dans ce contexte, le président Moon Jae-in a accepté de se rendre à Pyongyang cet automne». Au terme de ce sommet, «la Corée du Sud et la Corée du Nord sont convenues de chercher à résoudre les questions humanitaires résultant de la division de la nation, et d’organiser une réunion intercoréenne de la Croix-Rouge pour discuter et résoudre diverses questions, y compris la réunion des familles séparées. Dans cet esprit, les deux Corées ont décidé de poursuivre le programme de réunion des familles séparées à l’occasion du jour de la Libération nationale le 15 août cette année». Au-delà des questions bilatérales, sur le front international précisément, les deux parties sont convenues «de faire la démonstration de leur sagesse, de leurs talents et de leur solidarité collectifs en participant conjointement à des événements sportifs internationaux comme les Jeux asiatiques 2018». «La Corée du Sud et la Corée du Nord sont convenues de mener à bien le désarmement par étapes, à mesure que les tensions militaires s’apaisent et que des progrès substantiels sont réalisés pour établir la confiance militaire». «Les deux dirigeants déclarent solennellement devant les 80 millions de Coréens et le monde entier qu’il n’y aura plus de guerre sur la péninsule coréenne et qu’en conséquence, une nouvelle ère de paix a commencé». Le Sommet intercoréen est censée être le prélude d’un tête-à-tête historique entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président américain Donald Trump.

Le premier sommet intercoréen marque une étape entre la confrontation de la Guerre froide et un objectif de réconciliation.

Récemment lors d’une première réunion, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Il et le président sud-coréen Kim Sae-jung ont signé un accord visant à réduire les tensions, à progresser vers la réunification, une paix définitive sur la péninsule. Les deux Corées n’ont pas signé de traité de paix mais un simple armistice après la guerre de 1950-1953 et sont encore techniquement en conflit.

Le deuxième tête-à-tête, également à Pyongyang, survient en pleine détente provoquée par les négociations à six sur le désarmement nucléaire du Nord. Le Sud-Coréen Roh Moo-hyun franchit symboliquement à pied la frontière hautement militarisée entre les deux pays. En 2009, Pyongyang abandonne les négociations à six (Chine, Corée du Sud, Russie, Japon, Corée du Nord et les Etats-Unis) avant de mener son deuxième test nucléaire. Arrivé au pouvoir en décembre 2011 à la mort de son père, Kim Jong Un procède à une accélération des programmes balistique et nucléaire nord-coréens, auxquels répondent de multiples sanctions de l’ONU. Les tensions montent jusqu’à la détente actuelle enclenchée lors des jeux Olympiques d’hiver organisés au Sud.

réactions

Le secrétaire général de l’ONU salue un sommet « historique »



Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a applaudi hier le «sommet réellement historique» entre les dirigeants des deux Corées, en les appelant à transformer leurs engagements en actions concrètes.



Le président de l’UA exprime son soutien



Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, s’est félicité hier de la tenue du Sommet, exprimant le plein soutien de l’Organisation à la Déclaration de Panmunjom pour la paix, la prospérité et l’unification de la péninsule coréenne. Les résultats de ce sommet « contribueront grandement à renforcer les perspectives d’une paix et d’une stabilité durables dans la péninsule coréenne, ainsi qu’à promouvoir l’objectif de sa dénucléarisation, encourageant les deux pays à ne ménager aucun effort pour consolider cette remarquable réussite ». Selon M. Faki, «le Sommet historique de ce jour est une consécration du principe du règlement pacifique des différends par le dialogue et une contribution considérable à la paix mondiale.



Washington souhaite que le sommet conduise à « un futur de paix »



Les Etats-Unis ont dit souhaiter que le sommet historique hier entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président sud-coréen Moon Jae-in conduise à «un futur de paix», indique la Maison-Blanche dans un communiqué. «A l’occasion, nous souhaitons bonne chance au peuple coréen», ajoute le communiqué de la Maison-Blanche, qui assure que les Etats-Unis attendent «avec intérêt de poursuivre les discussions approfondies en vue de la réunion prévue entre le président Donald J. Trump et Kim Jong Un dans les semaines à venir».





Otan : « Encourageant »



Le secrétaire général de l’Alliance atlantique, Jens Stoltenberg (Otan), a qualifié hier d’«encourageant», le sommet historique entre les dirigeants des deux Corées, soulignant néanmoins qu’il restait encore beaucoup à faire. «C’est un premier pas. Il est encourageant, mais il faut comprendre qu’il y a beaucoup de travail difficile à venir», a déclaré M. Stoltenberg, lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’organisation à Bruxelles. «La chose la plus importante, aujourd’hui, est de se féliciter du fait qu’ils se sont rencontrés, et même s’il y a un long chemin à parcourir avant de parvenir à une solution complète à la crise et aux problèmes que nous voyons dans la péninsule coréenne, je pense qu’il s’agit d’une première étape très importante», a commenté M. Stoltenberg.



La Chine salue la déclaration conjointe



La Chine a salué hier la déclaration conjointe à laquelle sont parvenues la Corée du Nord et la Corée du Sud, exprimant l’espoir que les deux parties pourront appliquer le consensus du sommet pour promouvoir la réconciliation et la coopération. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Lu Kang a fait ces remarques dans un communiqué publié hier.