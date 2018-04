Concours du jeune écrivain à Constantine : Le collégien Nazim Melouah décroche le premier prix

Le collégien Nazim Melouah du CEM (collège d’enseignement moyen) Rokia-Boughaba a décroché, mardi, le premier prix du concours du jeune écrivain, organisé par la bibliothèque principale Mustapha-Natour de Constantine.

Les deuxième et troisième prix de ce concours destiné aux élèves des CEM du chef-lieu de wilaya ont été décernés à Farah Bouda et Younes Mohamed Rami, tous deux du CEM Abdala- Benbatouche.

Les lauréats ont été récompensés pour leurs productions, pièces théâtrales et articles traitant de certains fléaux sociaux a indiqué, à l’APS, le président du comité de lecture, Tahar Redjal, affirmant que les critères de sélection des meilleures productions littéraire et journalistique ont ét la cohésion du style rédactionnel et la maîtrise de la langue. Lancé en mars dernier à l’initiative de cet établissement en collaboration avec la direction locale de l’éducation, sous le slogan «Mon rêve est de devenir un grand écrivain», ce concours a vu la participation de plus de 30 scolarisés du cycle moyen, représentant 21 CEM (collège d’enseignement moyen) du chef-lieu de la wilaya, a rappelé Mme Ouafia Derouaz, directrice de la bibliothèque principale Mustapha- Natour".

Trente et une nouvelles et deux articles journalistiques sont parvenus au service de l’animation culturelle de cette bibliothèque, au terme du délai de remise des contributions arrêtées, à un mois, a-t-on encore noté.

Elle a également ajouté que ce concours a ouvert la voie aux jeunes écrivains en herbe.