Hommage à Farouk Beloufa : Le cinéaste qui parlait au monde arabe

Farouk Beloufa, réalisateur de l’un des meilleurs films algériens, a eu pour le moins un destin étrange parsemé d’embûches tout le long d’une carrière, où les silences se conjuguent avec les absences.



Ce talentueux cinéaste avait des atouts artistiques pour réussir sauf qu’il voyait les choses en grand et autrement de la conception qu’avaient ceux qui avaient les destinées du cinéma algérien en main.

La série des contrevenues a débuté avec la réalisation de son premier documentaire sur la guerre de libération nationale intitulé «Insurrectionnel». Incroyable mais vrai, Beloufa termine le tournage et procède au montage de son documentaire mais le film ne verra jamais le jour. D’abord, le documentaire subira un autre montage et connaîtra bizarrement une signature collective au lieu et place de celle de Farouk Beloufa. Le cinéaste ne reconnaîtra pas son film, et, au final, le négatif sera détruit. Comprendre qu’aujourd’hui, il n’y a aucune trace de ce documentaire. Ce n’est que le début des mésaventures que subira Farouk Beloufa. Il fera de l’assistanat avec le cinéaste égyptien Youcef Chahine et s’intéressera au monde arabe et à la question palestinienne. De retour en Algérie, il entreprend l’écriture de «Nahla» avec Mouny Berrah et Rachid Boudjedra. La RTA produit le film. C’est la première fois qu’un film algérien évoque le conflit du monde arabe. Une équipe technique réduite, avec comme acteur Youcef Sayef, se rend au Liban. C’est les débuts de la guerre civile. Sur place, Farouk Beloufa se rend compte que la situation est beaucoup plus complexe et il prend la responsabilité de modifier le scénario en fonction de l’évolution du conflit en réécrivant au jour le jour. Le film tient à la fois de la fiction et du documentaire et donne à ce projet filmique une dimension singulière.

Beloufa réussi son pari avec comme personnage principal une célèbre chanteuse qui perd sa voix en plein concert. Belle métaphore sur le silence du monde arabe face au malheur du peuple palestinien. «Nahla» a eu les faveurs de la critique nationale et internationale, mais le cinéaste n’a jamais pu concrétiser sur la lancée un autre film, et pourtant ce ne sont pas les projets filmiques qui ont manqué.

Beloufa tenait à adapter à l’écran l’excellent romain de Mohamed Choukri « Le pain nu ». Le cinéaste a même eu des partenaires pour ce projet dont le producteur tunisien tarak Ben ammar et a commencé à faire des repérages à Tanger, au Maroc, et à Sousse, en Tunisie, mais en vain. La partie algérienne n’a pas suivi. Ce projet le hantera tout le long de sa vie et il en sera malade. Dépité, il s’exile en France. Le cinéaste se mure dans le silence durant des années alors que ses admirateurs attendaient de lui un autre film. Après vingt ans d’absence, il est de retour en Algérie à la faveur d’un hommage que voulais lui rendre les journées cinématographiques de Béjaïa. Content, Farouk Beloufa est enthousiaste le jour de la projection de son film à la maison de culture de Béjaïa devant une salle comble. Hélas, encore une fois, le cinéaste subira une énième déception lors de la présentation de son film. Les bobines du film étaient interverties et la projection sera interrompue. Beloufa était inconsolable. Il s’excusera auprès du public et dira que c’est la malédiction qui le poursuit. Nous sommes en 2010 et l’équipe nationale de football jouait ses matchs de qualification. Farouk Beloufa était admiratif de la ferveur des Algériens après une victoire et le défilé des Béjaouis.

Beloufa était fasciné aussi par le personnage d’Isabelle Eberhardt et il tenait absolument à faire un film sur sa vie et sa relation avec l’Islam. Farouk Beloufa restera le cinéaste d’un grand film, «Nahla». Un grand cinéaste quitte ce monde en silence, silence dans lequel il s’est enfermé depuis des décennies.

Abdelkrim Tazaroute