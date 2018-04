Intervention en cas de catastrophe naturelle : La DGSN dotée d’un nouveau système de communication

Le général major Abdelghani Hamel, Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), a présidé, jeudi à l’École d’application de la Sûreté nationale Abdelmadjid-Bouzebid de Soumaâ, à Blida, la cérémonie de sortie de la 13e promotion de lieutenants de police.

Intervenant à l’ouverture de cette rencontre, le commissaire divisionnaire Djamel Mezlioui, directeur de l’Ecole de Soumaâ, a insisté sur le rôle important des nouvelles structures pédagogiques de cette école qui ont donné une nouvelle dynamique au processus de formation. Il saisira l’occasion pour rappeler le fort intérêt du DGSN pour le développement d’une formation de qualité au niveau des écoles relevant de la Sûreté nationale afin d’obtenir un système de formation de haute facture mais aussi suivre l’évolution des programmes de professionnalisation de la police nationale.S’adressant aux nouveaux promus, qui seront affectés très prochainement pour renforcer les rangs de plusieurs services de la police, le directeur de l’école les appellera à respecter les règles de déontologie tout au long de leur carrière, tout en insistant sur la nécessité de faire prévaloir l’action préventive sur l’action répressive pour se rapprocher davantage du citoyen et de l’impliquer dans l’équation sécuritaire.

La cérémonie, qui s’est déroulée en présence des ministres de l’Enseignement et de la Formation professionnels, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, du secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), des membres des familles des promotions sortantes et des autorités civiles et militaires de la wilaya, s’est caractérisée par une série d’exhibitions et parades effectuées par les élèves officiers de l’école, et cela après le défilé des différentes promotions.

Des manœuvres élaborées de conduite de véhicules et de motos ont également été exécutées par des éléments de la Protection civile bénéficiant d’une formation au sein de cette école.

La nouvelle promotion a eu l’aval du DGSN pour sa baptisation au nom de Mohamed Seddik, commissaire de police, tombé au champ d’honneur avec six de ses collègues à Sidi Moussa (est de Blida) lors d’un guet-apens tendu par un groupe terroriste armé au niveau du dépôt de semoule de Bougara. Ce héros, qui a été lâchement assassiné en 1993, était âgé de 55 ans.



Le général major Abdelghani Hamel inaugure le nouveau centre de communication numérique



Par ailleurs, en marge de la cérémonie de sortie de promotion, Abdelghani Hamel a inauguré le nouveau Centre de communication numérique situé à proximité de l’Ecole d’application de la Sûreté nationale. Ce centre, doté des moyens de communication numérique les plus modernes, est dirigé par des cadres algériens relevant de ce corps de sécurité, a poursuivi le même responsable, précisant que 13 d’entre eux ont bénéficié récemment d’une formation aux Etats-Unis.

Le directeur des moyens techniques à la DGSN, le contrôleur de police Zineddine Maâkouf a souligné que le réseau de communications de la DGSN s’est renforcé par des systèmes de communication modernes facilitant l’intervention des éléments de ce corps, en cas de catastrophes naturelles, comme les séismes et les inondations.

Le nouveau système est composé d’équipements de radio numérique utilisés dans l’organisation des télécommunications entre salles d’opérations en vue de faciliter l’intervention des éléments de la police.

Un autre système est venu s’ajouter au système sus-cité, il s’agit d’un réseau numérique de localisation des véhicules de police les plus proches d’un lieu de sinistre, afin de faciliter l’intervention de ses éléments dans les plus brefs délais, en sus de localiser les hôpitaux et l’indication de leur capacité d’accueil.

Il est utile de souligner que la DGSN a mobilisé des ambulances équipées assurant, en plus des soins, une prise en charge psychologique, grâce à un staff médical qualifié afin de garantir les premiers secours et l’évacuation des victimes des catastrophes naturelles.

Mohamed Mendaci