Oncologie urologique : Le ministère de la Santé autorise un nouveau traitement

L’entrée en vigueur dans quelques mois — éventuellement avant la fin de l’année en cours — de l’immunothérapie dans notre pays, est derrière le choix du thème principal des 2es Journées Internationales d’oncologie urologique du centre de lutte contre le cancer Émir-Abdelkader d’Oran, qui ont débuté hier à l’hôtel du Sheraton.

Lors d’une conférence de presse organisée, hier matin, quelques heures avant l’ouverture des travaux, le Pr Blaha Larbaoui, chef de service oncologie médicale au CAC d’Oran et organisateur de cet évènement scientifique international auquel pas moins de 400 congressistes et des conférenciers de plusieurs pays étrangers participent, est revenu sur les objectifs et l’intérêt de ce deuxième congrès. Il explique ainsi que le traitement du cancer de la vessie et pendant plus de 20 ans n’a pas connu de progrès ou d’innovations thérapeutiques, comparé aux autres cancers. Son traitement, dit-il, est resté limité pendant longtemps à la chimiothérapie classique et ciblée, dont les résultats n’étaient pas fameux et, souvent, provoquent une toxicité qui très importantes qui détériore la qualité de vie des patients. L’animateur de la conférence a fait savoir qu’un nouveau traitement est apparu, il y a presque une année, à savoir l’immunothérapie qui a un mécanisme d’action totalement différent de celui de la chimiothérapie ou la thérapie ciblée. Il explique que le nouveau traitement consiste à lever l’inhibition du système immunitaire du patient en le rendant efficace en stimulant les cellules qui tuent cellules cancéreuses et de les détruire sans les lourds effets secondaires fréquemment provoqués par la chimiothérapie classique ou, un à degré moindre, la thérapie ciblée. «Il s’agit du traitement le plus moderne actuellement qui est donné dans les pays développés», révèle le Pr Larbaoui, qui dévoile une bonne nouvelle pour le développement de la prise en charge de ce type de pathologie en Algérie. «Le ministère de la Santé a donné l’autorisation de mise sur le marché de ce nouveau traitement, qui devrait être disponible au niveau des établissements spécialisés dans quelques mois, normalement avant la fin de l’année en cours», a-t-il assuré.

Il a souligné, par ailleurs, que l’immunothérapie n’est pas encore utilisée dans les pays voisins, et même dans les pays développés, et ce ne sont pas tous les malades qui peuvent en disposer.

Amel Saher