Parti des travailleurs : Préserver la souveraineté nationale

La secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a plaidé, hier à Alger, pour la protection des acquis réalisés par l’Algérie dans les domaines social, économique et politique, pour «préserver la souveraineté nationale et renforcer la sécurité et la stabilité» du pays. Intervenant à l’ouverture d’une rencontre avec les cadres du parti des wilayas du Centre, Mme Hanoune a mis l’accent sur «l’importance de la pleine reconnaissance de l’identité amazighe et de l’application des décisions relatives à la promotion de l’amazigh», préconisant de «consacrer la démocratie et de protéger les libertés individuelles et collectives, ainsi que les droits syndicaux dans le respect de la Constitution». La SG du PT a souligné l’impératif de «lutter contre la corruption, la marginalisation et la bureaucratie, et protéger les institutions publiques, à travers l’application de programmes préventifs au profit de toutes les franges de la société», estimant nécessaire de «préserver le marché des médicaments et de maintenir la politique de prévention des maladies et la garantie de la gratuité des soins, et l’abrogation de l’actuel projet de loi sur la santé». Elle a également lancé un appel pour «la lutte contre le marché parallèle et le remplacement des travailleurs mis à la retraite, notamment dans la fonction publique, dans le but d’absorber le chômage, de renforcer les revenus de la sécurité sociale et d’améliorer les transferts sociaux, pour assurer une meilleure prise en charge des catégories vulnérables et démunies, et partant améliorer le pouvoir d’achat des citoyens». À cet effet, Mme Hanoune a réitéré la demande de sa formation politique concernant la création «d’une Assemblée constituante nationale», ajoutant que son parti «procèdera dans ce sens à la collecte des signatures auprès des citoyens». Ladite Assemblée «permettra de réviser plusieurs lois, notamment la loi sur les élections et d’opérer une réforme profonde de la Constitution, par la consécration d’une véritable séparation des pouvoirs», a-t-elle poursuivi. Mme Hanoune a affirmé la nécessité de «poursuivre la lutte contre le terrorisme, les différentes formes de criminalité et la corruption, et de protéger l’argent public et la propriété collective», préconisant «une révision du code de l’investissement et la correction de certaines lacunes contenues dans la loi de finances 2018», notamment dans «les volets économique et social».