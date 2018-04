RND : Communiquer avec les citoyens

Le chargé de communication et porte-parole du Rassemblement national démocratique (RND), Seddik Chihab, a appelé, jeudi à El-Hamma (Khenchela), à la «nécessaire communication continue entre électeurs et citoyens». «Les élus locaux doivent être en permanence en contact avec le citoyen et honorer les promesses en vertu desquelles ils ont été choisis par le peuple», a estimé Seddik Chihab, au cours des travaux de la conférence de formation des élus locaux du RND, tenue à l’hôtel de la Poste de la commune El-Hamma, précisant que «c’est là une des recommandations du secrétaire général du parti, Ahmed Ouyahia, adressée aux participants à cette rencontre». Le porte-parole du RND a estimé que les élus locaux ont cette lourde charge de communiquer en permanence avec les citoyens, notamment au regard de la situation financière difficile que vit le pays, précisant que c’est «le défi qu’ils doivent relever au niveau de leurs communes et de leurs wilayas pour servir au mieux les citoyens». Pour ce qui est du programme de son parti politique, M. Seddik a relevé qu’il repose sur le «redressement national», principe qui est en adéquation avec le programme du Président de la République qui a pour objectif la réforme permanente et continue des affaires de l’État. La rencontre a donné lieu à la présentation d’une communication de l’universitaire Hocine Othmani (université d’Oum El-Bouaghi) sur «la gestion des Assemblées élues», suivie par des débats sur la fiscalité locale, les mécanismes de gestion et le développement local.