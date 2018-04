Grande bataille de Souk-Ahras (1958) : unité, cohésion et abnégation

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a considéré, jeudi à Souk Ahras, que la grande bataille de Souk Ahras, survenue à Oued Chouk, le 26 avril 1958, «concrétise le plus haut degré de l’unité, de la cohésion, de l’abnégation et du patriotisme».

Dans son allocution prononcée à la salle Miloud-Tahri, en présence de moudjahidine et des autorités locales, à l’occasion du 60e anniversaire de ce haut fait d’arme, le ministre a relevé que cette bataille, durant laquelle 639 chouhada étaient tombés au champ d’honneur, concrétise aussi «le plus haut degré de conscience et de vaillance par ses stratégies et tactiques». «La bataille a secoué profondément le corps colonial, sa machine infernale et son arrogance qui se sont brisés sur le rocher de l’esprit de résistance des Algériens», a souligné M. Zitouni, relevant que cette commémoration représente un moment d’évocation de l’héroïsme du peuple algérien dans son combat pour l’indépendance, dont les générations doivent préserver le souvenir. Dans cette optique, le ministère des Moudjahidine, a ajouté M. Zitouni, «tient à transmettre les valeurs de Novembre 1954, en application du programme du Président de la République Abdelaziz Bouteflika dans son volet relatif au patrimoine culturel et à la mémoire nationale».

Ceci se traduit par la production et la diffusion de films et documentaires, la publication de livres, l’organisation de concours, de conférences et de colloques nationaux et internationaux, ainsi que l’enregistrement des témoignages de moudjahidine, visant, a-t-il relevé, «à préserver la mémoire historique de la nation».

M. Zitouni a entamé sa visite dans la wilaya de Souk Ahras, par une cérémonie de recueillement tenue au cimetière des martyrs du chef-lieu de wilaya, avant de lancer une campagne de plantation sur le site de la grande bataille de Souk Ahras de 639 plants d’arbres, soit le nombre de chouhada tombés dans l’affrontement.

Dans la commune d’Aïn Zana, le ministre a présenté ses condoléances à la famille des deux frères Benallouache Hakim et Mabrouk, morts durant le crash de l’avion militaire, le 11 avril dernier à Boufarik.

Le ministre devra poser, dans l’après-midi, la première pierre d’un complexe sportif de proximité, au chef-lieu de la wilaya, et lancer les travaux d’entretien de 16 km du chemin communal entre Lemriss et Hanacha.