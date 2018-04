Personnes âgées : Nouveau plan d’insertion

Le nombre des résidents des centres pour personnes âgées à travers le territoire national a enregistré une baisse, passant de 1.934 en 2017, à 1.673 en 2018.

Ceci est le résultat des efforts de médiation sociale et familiale visant la protection des personnes âgées grâce à leur réintégration dans leurs milieux familiaux, a indiqué la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, dans une allocution prononcée à l’occasion de la clôture des travaux de la session de formation organisée à Oran au profit des directeurs des établissement d’accueil de personnes âgée.

A ce propos, la ministre a fait savoir que durant l’année dernière 136 résidents ont été réintégrés dans leurs familles et 76 autres placés dans des familles d’accueil.

La première responsable du secteur est revenue longuement, dans son intervention, sur la stratégie et les efforts engagés sur le terrain en vue d’assister et aider les familles et les enfants à prendre en charge leurs parents en les maintenant dans leurs propres familles. Elle a révélé, ainsi que de nombreux ateliers de formation ont été organisés dans les établissements spécialisés au profit des particuliers où les familles d’accueil, désirant améliorer les conditions de prise en charge de leurs ascendants.

Les principaux axes de ces ateliers se concentrent autour de quatre points ; à savoir, la connaissance de l’état psychologique des personnes âgées, des conseils de prise en charge sanitaire à domicile, en particulier en cas de pathologies de vieillesses, orientations et recommandations utiles pour un régime alimentaire équilibré adapté à cette tranche d’âge et enfin, l’importance des activités de loisirs et de distraction ainsi que le contact social dans l’équilibre psychologique des sujets âgés.

Dans la même lignée, Mme Ghania Eddalia a donné des directives aux directeurs des établissements d’accueil spécialisés afin de s’ouvrir davantage à l’extérieur et d’établir un contact permanent avec les associations et les bienfaiteurs.

Aussi, il faut diversifier et enrichir les ateliers pédagogiques afin qu’ils répondent aux besoins des résidents, intensifier les activités de distraction et adopter un plan d’humanisation des infrastructures dédiées à l’accueil des personnes âgées.

La ministre a mis l’accent sur l’importance des actions de sensibilisation sur l’importance de la médiation familiale et sociale dans le règlement des situations conflictuelles entre ascendants descendants en mettant à contribution, notamment les associations engagées pour cette cause.

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a entamé sa visite à Oran par l’inauguration d’un centre d’accueil pour les personnes âgées spécial hommes à Misserghine, avant de visiter l’établissement Diar Errahma sise dans la même commune.

Elle s’est ensuite rendue à l’exposition de l’agence nationale de gestion du microcrédit qui s’est déroulé à la maison de l’artisanat à l’USTO et a inauguré la maison de solidarité des associations à la cité Djamel.

Il s’agit d’un établissement à caractère social et humanitaire qui constitue un espace de rencontre, de dialogue, de réflexion, d’innovation et d’échanges mis à la disposition des associations.

Amel Saher