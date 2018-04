Exposition des produits algériens au Niger : Mettre à profit la Zone de libre-échange

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a inauguré jeudi dernier à Niamey (Niger) l’exposition spécifique des produits algériens avec le Premier ministre du Niger accompagné de six membres du gouvernement ainsi que l’ambassadeur d’Algérie au Niger, a indiqué un communiqué du ministère. Cette manifestation se déroulera ainsi du 26 avril au 2 mai 2018 à Niamey, avec la participation de plus de cinquante entreprises algériennes issues de plusieurs secteurs d’activités, public et privé, a précisé la même source. En marge de l’inauguration, le ministre du Commerce a été reçu par le Premier ministre du Niger dans une séance ouverte en présence des membres du gouvernement. A cette occasion, «M. Djellab avait présenté ses salutations et sa haute appréciation pour la solidarité exprimée par la partie nigérienne, suite au crash de l’avion de l’ANP», survenue le 11 avril courant à Boufarik, note la même source.

M. Djellab a félicité le Premier ministre nigérien, pour le leadership et la réussite du mandat du Président de la République, Mohamadou Issoufou, dans la conduite du processus ayant mené à la naissance de la Zone de libre-échange africaine (Zleca) à Kigali (Rwanda) en mars dernier, a-t-elle ajouté. Pour rappel, le lancement de la Zleca a été le sujet autour duquel se sont réunis les dirigeants de l’Union Africaine (UA) lors d’un sommet le 21 mars à Kigali, avec la participation algérienne. Au courant de cette réunion, 44 pays africains ont signé pour l’instauration de cette zone de libre-échange continentale. D’autre part, lit-on dans le texte du communiqué, M. Djellab réitéré la disponibilité des autorités algériennes et leur volonté de consolider et d’élargir la coopération bilatérale entre les deux pays. De même, une séance de travail a été tenue avec le ministre du Commerce nigérien pour examiner les opportunités existantes pour renforcer les échanges commerciaux et le partenariat entre les deux pays, a conclu la même source.