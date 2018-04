Prix national de la ville verte : Ancrer la culture environnementale

Le jury du prix national de la Ville verte, institué par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a été installé, jeudi dernier, lors d’une cérémonie présidée par la ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Mme Fatma-Zohra Zerouati.

La commission du jury comprend 15 membres représentant les ministères de l’Intérieur, des Finances, de l’Habitat, des Travaux publics, de la Culture, de la Communication et de la Recherche scientifique et l’administration en charge des forêts, outre des représentants de la société civile. Mme Zerouati a précisé que cette instance est chargée d’élaborer le contenu du formulaire d’inscription des villes concernées. Mme Zerouati a mis l’accent sur la nécessité de compulser l’ensemble des textes juridiques et réglementaires relatifs aux espaces verts et de préparer une feuille de route ou un cahier de charges définissant les modalités et étapes d’attribution du prix. Les orientations de la ministre ont également porté sur l’importance de proposer des mécanismes pour vérifier les dossiers de candidature et s’assurer du respect des candidats des conditions et normes exigées. Il a également été mis l’accent sur la nécessité de mettre en place un calendrier pour les réunions du jury et de déterminer la date de retrait du formulaire de candidature auprès des directions de l’environnement. Mme Zerouati a appelé à l’élaboration de messages et de spots de sensibilisation et la participation aux émissions de radios et de télévisions. Mme Zerouati a annoncé l’élaboration d’un programme de visites aux différentes villes candidates. Elle a relevé l’importance d’utiliser le courriel ouvert à cet effet dans le but d’assurer la communication entre les membres du jury et les directions de l’environnement des différentes wilayas, faisant état, par ailleurs, de commissions de wilaya qui travailleront de concert avec le jury du prix.

Il faut souligner que la première édition de ce prix, qui sera décernée par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, le 25 octobre prochain, à l’occasion des festivités de la journée nationale de l’Arbre, a pour objectif d’encourager la concurrence entre les différentes villes algériennes à travers l’ancrage de la culture environnementale chez les citoyens, et la promotion de la dimension esthétique et de loisirs au sein des villes appelées à élargir les superficies des espaces verts».

Mme Zerouati a fait savoir, à ce propos, que le concours du prix national de la ville verte repose sur plusieurs critères dont la qualité de l’esthétique des plantes et l’aménagement de façon générale outre l’utilisation de plantes adaptées aux spécificités de chaque région et l’application des techniques de plantation écologique». «La définition des modalités d’organisation et d’attribution du Prix national de la ville verte répond au décret exécutif n° 09-101 du 10 mars 2009 et à la décision du 7 juillet 2013 fixant l’organisation du Prix national de la Ville verte, les modalités de candidatures et les critères techniques d’attribution de ce prix», a précisé la ministre.

Rappelons que la superficie d’espace vert pour chaque habitant s’est améliorée en Algérie, passant de 1 m² en 2014 à 4,5 m² fin 2017.

Salima Ettouahria