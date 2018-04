Le siège du Conseil de la nation a abrité, jeudi, une séance plénière, présidée par M. Abdelkader Bensalah et consacrée aux questions orales destinées à trois ministres. En effet, M. Kaouane, ministre de la Communication, M. Youcef Yousfi, ministre de l’Industrie et des Mines et M. Hocine Necib, ministre des Ressources en eau, ont répondu aux préoccupations des citoyens, via les questions qui leur ont été adressées par les sénateurs.

Industrie

Le foncier industriel aux investisseurs

Premier à intervenir et à répondre aux questionnements des membres du Conseil de la nation, le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a affirmé que l’Etat avait pris toutes les mesures nécessaires pour garantir le foncier industriel au profit des investisseurs, notamment à travers la récupération du foncier non exploité. «L’Etat a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir le foncier industriel au profit des investisseurs, notamment à travers la récupération du foncier non exploité», a-t-il affirmé, en réponse à la question d’un membre du tiers présidentiel, Abdelkader Bensalem, sur les mesures coercitives prises par l’Etat pour la récupération des assiettes destinées à l’investissement industriel, détournées par les bénéficiaires de leur vocation initiale.

Le ministre a reconnu, à ce propos, que «le manque du foncier est l’un des principaux obstacles entravant l’investissement en Algérie eu égard à la pression et à la spéculation exercées sur cette richesse». Pour ce qui est des terrains fonciers industriels attribués par voie de concession, «la non-exploitation de ces terrains expose le concessionnaire à une procédure de déchéance en vertu de l’ordonnance 04-08 du 1er septembre 2008, fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinées à la réalisation de projets d’investissement», a indiqué le ministre. A la question d’un sénateur du Rassemblement national démocratique (RND) sur les mesures prises pour booster l’investissement industriel dans la wilaya d’Oran, M. Yousfi a déclaré que les pouvoirs publics accordaient un grand intérêt au dossier de l’investissement dans cette wilaya, précisant qu’entre 2011 et 2017, plusieurs mesures avaient été prises pour régler les problèmes en suspens qui entravaient l’investissement dans la wilaya. Au titre de la loi de finances complémentaire 2015, «l’Etat a déchu du droit de concession de foncier industriel 26 bénéficiaires qui n’ont pas réalisé leurs projets, récupérant ainsi 12 hectares qui ont été attribués à d’autres investisseurs», a-t-il rappelé. Pour preuve, jusqu’à la fin de l’année 2017, «pas moins de 827 dossiers d’investissement, sur 2.812 déposés, ont été avalisés et les actes de concession de 461 hectares de foncier dans cette wilaya ont été attribués», a-t-il fait savoir, précisant que «cette wilaya a bénéficié d’une enveloppe de 1,288 milliard de dinars dans le cadre du programme de réhabilitation des zones industrielles de Hassi Ameur et d’Es Senia».

Le ministre a également cité le programme d’aménagement d’une nouvelle zone industrielle dans la wilaya d’Oran, à Bethioua plus précisément, sur une superficie de 593 hectares, dont 120 hectares pour l’usine de montage automobile Peugeot et 152 hectares pour l’usine Renault.

A cet effet, il a également indiqué que les efforts se poursuivaient aux côtés des autorités locales de la wilaya pour régler tous les dossiers d’investissement en suspens.

A la question d’un sénateur du Front de libération nationale (FLN) sur les moyens de dynamiser les zones d’extension industrielles dans la wilaya de M’sila, le ministre a précisé que les efforts étaient en cours pour relancer l’activité industrielle dans la wilaya, affirmant que les fonds nécessaires étaient disponibles. A. Z.

Ressources en eau

Limiter les déperditions

Pour sa part, le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a affirmé que son secteur maintenait les mesures prises pour mettre fin au vol d’eau et au raccordement illégal, indiquant que le défi n’était pas uniquement l’augmentation des capacités nationales en matière de mobilisation et de distribution d’eau, mais concernait aussi l’utilisation rationnelle de cette ressource. Répondant à une question du sénateur Belkacem Kara sur le problème des fuites et pertes de grandes quantités d’eau et les mesures appropriées pour le régler, le ministre a précisé que «l’Algérie mobilise annuellement 10,4 milliards de m3 dont plus de 3 mds de m3 notamment d’eau potable», soulignant qu’ «une grande partie de cette eau ne parvient pas aux citoyens en raison de sa perte dans des réseaux de canalisation désuets ou du vol par raccordement illégal». Le taux de fuites des eaux potables au niveau national s’élève à 30 % environ du total du volume d’eau produit, a fait savoir le ministre, qui a ajouté que son secteur effectue périodiquement des opérations de renouvellement et de maintenance des réseaux de distribution pour mettre fin à ce phénomène.



Un programme d’action pour la saison estivale en faveur des communes souffrant d’un manque d’eau



M. Necib a fait état d’une série de mesures prises par l’entreprise l’Algérienne Des Eaux (ADE) afin d’améliorer la prise en charge des pannes à travers le redéploiement des agents et leur formation dans la détection et l’intervention rapide en vue de réparer les fuites, tout en raccordant une partie des travaux aux jeunes entreprises afin d’accroitre les capacités d’entretien. Le ministre a révélé que l’objectif était de réduire graduellement les fuites à travers des travaux d’entretien d’environ 2.000 km de canaux annuellement, conformément aux normes internationales, en vue de réduire le taux de fuites de 18% permettant au secteur la récupération et la fourniture d’environ 3 millions de m3 d’eau potable quotidiennement. Par ailleurs, le ministre a rappelé que durant la période estivale de 2017, environ 6.880 perturbations en matière d’alimentation en eau potable ont été enregistrées à travers le territoire national pour de multiples raisons, dont le manque de précipitations et la hausse des températures, induisant une augmentation de la demande. Conformément à l’évaluation de la saison estivale dernière, M. Necib a indiqué qu’un déficit en matière d’alimentation en eau potable a été enregistré à travers 592 communes sur le territoire national, soulignant que le ministère a organisé plusieurs rencontres afin de préparer la saison estivale de 2018, couronnées par une réunion nationale tripartite avec les secteurs de l’Intérieur et de l’Energie, qui a permis de parvenir à une mise en place d’un programme d’action tendant à assurer un approvisionnement quotidien dans plus de 300 communes, alors que le reste des communes a été programmé pour bénéficier d’un approvisionnement quotidien durant le deuxième semestre de l’année en cours.

Il a indiqué, dans le même sillage, que le conseil interministériel tenu le 5 mars dernier a adopté une feuille de route afin de poursuivre l’exécution des projets en cours, visant la prise en charge des villes et des villages ayant enregistré un déficit en matière d’alimentation en eau potable ainsi que la rénovation de 7 petites stations de dessalement dans les villes côtières qui connaissent une forte affluence touristique durant la saison estivale. Sur les plans organisationnel et opérationnel, le ministre a indiqué que des mesures avaient été prises en matière d’entretien d’équipements, de mobilisation des moyens d’intervention, de déploiement des agents, de coordination avec la société Sonelgaz, de lutte contre les fuites d’eau et les branchements illicites, et d’intensification du contrôle pour garantir la qualité des eaux. Outre le budget sectoriel programmé, le gouvernement a consacré, selon M. Necib, une enveloppe financière supplémentaire d’une valeur de 31 milliards de DA pour financer les projets du secteur, et 6 milliards de DA en vue de soutenir l’ADE, tout en mettant en place des mécanismes de coordination avec les secteurs concernés et d’un agenda pour suivre et encadrer l’opération de transfert de la gestion du service public de l’eau de 568 services communaux vers l’ADE.

Pour ce qui est du phénomène du vol à travers le branchement aléatoire, le ministre a estimé, dans sa réponse à la préoccupation du même sénateur, que le taux d’eau non facturé représente, selon les premières estimations, environ 15% des eaux produites au niveau national, soulignant que le secteur œuvre, actuellement, à la lutte contre ce phénomène en intensifiant le contrôle par les agents de l’ADE et ‘‘la police des eaux’’ en coopération avec les autorités locales et les corps de sûreté. Par ailleurs, M. Necib a rappelé que le taux de remplissage des barrages avait été estimé, jusqu’à fin avril courant, à 66%, indiquant qu’il avait dépassé 70% dans le bassin du Cheliff et les barrages de l’Est du pays.

A. Z.

Communication

Le contenu du produit médiatique, un véritable combat

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a mis en avant l’importance du développement du contenu du produit médiatique national qui est aujourd’hui «un véritable combat». En réponse à la question du sénateur Mahmoud Kissaoui, sur l’impératif de créer une chaîne médiatique dont la mission principale serait «la promotion de l’image réelle de l’Algérie à l’étranger et de mettre en lumière son attachement à ses principes de non-ingérence dans les affaires internes des pays», le ministre a soutenu que la question du réceptacle devient secondaire quand on se penche sur la problématique du contenu. «Le contenu du produit médiatique est aujourd’hui un véritable combat», dira-t-il.

Soulignant, à ce propos, à titre d’exemple, «l’absence d’un contenu algérien, y compris sur la mémoire», M. Kaouane a indiqué que «la majorité des écrits sur les batailles algériennes proviennent de médias étrangers».

Le ministre a expliqué qu’un tel projet «exige, avant son inscription, une étude de faisabilité pour s’assurer de son efficience dans un contexte de concurrence féroce dans ce domaine», estimant qu’ «il est plus judicieux, pour l’heure, de focaliser les efforts sur l’amélioration de la performance des 5 chaînes nationales au lieu de disperser les moyens disponibles dans une entreprise aux résultats incertains».

Le ministre a rappelé, dans ce cens, l’intérêt qu’accorde le Président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, au secteur de la communication pour développer sa performance au service de la patrie, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, à la faveur d’un système médiatique tenant compte des spécificités de l’Algérie et ses orientations et aspirations dans tous les domaines. «Chaque pays s’oriente vers un système de communication télévisuelle adéquat aux objectifs à atteindre et aux considérations qui respectent les capacités matérielles et humaines et les objectifs intérieurs et extérieurs à réaliser à long et à court termes», a-t-il précisé.

Le ministre a salué ainsi «l’expérience algérienne pionnière dans le domaine médiatique et le modèle exceptionnel à suivre, notamment en matière de télévision publique, au vu de sa performance en termes de service public et de défense des questions décisives de la Nation et de ses intérêts».



« Grâce aux efforts de la Télévision algérienne, notre pays occupe une place pionnière par rapport à d’autres pays émergents. »



Dans le même contexte, le ministre a déclaré que «l’opinion publique nationale et régionale mesure la crédibilité et la compétence de la Télévision algérienne dans le traitement des événements et l’actualité nationale et internationale», saluant «son rôle en tant qu’instrument capital dans la diffusion et la transmission des informations, la contribution à la formation de l’opinion publique et la promotion de la diversité et la richesse culturelle et touristique du pays ainsi que les potentialités économiques et d’investissements particulières».

«Grâce à ces efforts, l’Algérie occupe une place pionnière par rapport à d’autres pays émergents», a ajouté le ministre, soulignant qu’ «en dépit de cette réalisation, le secteur œuvre toujours à la consolidation de cette expérience à travers une évaluation à même de permettre d’apporter les corrections nécessaires».

Par ailleurs, et en réponse à une autre question émanant, cette fois, du membre du Conseil de la Nation, Bouziane Ahmed, sur la faible couverture de la Radio de Tiaret, le ministre a rappelé que «ce problème a été pris en charge», précisant que «le réseau des stations de radios locales a été élargi au service de l’information de proximité», ce qui a permis, a-t-il dit, «la création d’une station dans chaque wilaya dont la Radio régionale de Tiaret» et d’ajouter que «l’Etablissement public de la télédiffusion (TDA) veille à l’élargissement de sa couverture radiophonique». «TDA a été introduit dans les différents programmes de l’Etat, notamment ceux relatifs à l’amélioration de la couverture radiophonique et télévisuelle dans les Hauts-Plateaux», à savoir les projets de réalisation des stations de diffusion, l’acquisition d’équipements de transmission, l’installation des relais et le raccordement des sites aux réseaux d’énergies», a rappelé le ministre, mettent en avant «l’avancement considérable de certains projets dans cette wilaya, notamment les stations de Ksar Chellala, Aïn Dehab et Chorfa», ce qui permettra, a-t-il dit, «d’élargir la couverture radiophonique sur les ondes ‘‘FM’’ de 78% actuellement à 91%».

Le ministre a indiqué, dans le même sillage, que «les autres radios nationales» assurent, à leur tour, « un taux considérable » de couverture radiophonique pour les habitants de cette wilaya».

Synthèse : Amel Zemouri