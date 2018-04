Règlement des conflits : L’Iran salue les efforts de la diplomatie algérienne

L’ambassadeur de la République islamique d’Iran à Alger, Reza Ameri, a salué les efforts de la diplomatie algérienne en matière de règlement des conflits et sa position inaliénable concernant la non-ingérence dans les affaires internes des pays, a indiqué jeudi un communiqué de l’Assemblée populaire nationale (APN).

Lors de l’audience que lui a accordée le président de la commission des affaires étrangères, de coopération et de la communauté, Abdelhamid Si Afif, l’ambassadeur iranien a salué la position de l’Algérie qui rejette toute ingérence étrangère dans ses affaires, estimant que grâce à la compétence diplomatique et aux capacités humaines et naturelles dont elle dispose, l’Algérie «occupe une place de choix dans les plus hautes sphères aux plans régional et international».

M. Ameri, qui a remis une invitation à M. Si Afif pour effectuer une visite officielle en Iran, s’est félicité des relations bilatérales, se félicitant de la convergence de vues concernant plusieurs questions internationales.

Pour sa part, le président de la commission a souligné le rôle de la diplomatie algérienne dans la promotion de la coopération avec les pays amis, notamment après son renforcement grâce aux réformes du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, couronnées par une Constitution consensuelle venue en continuité de la diplomatie officielle de l’État. M. Si Afif a réaffirmé l’engagement de l’Algérie à ne pas s’ingérer dans les affaires internes des pays, et ses options de dialogue et de réconciliation, meilleur moyen pour réconcilier les belligérants et régler les conflits.

Évoquant les affres du terrorisme auquel l’Algérie avait fait face seule, M. Si Afif a passé en revue les menaces de ce phénomène qui menace la paix et la sécurité internationales, saluant, à ce propos, «la sagesse du Président de la République qui a initié la loi de la réconciliation nationale permettant à l’Algérie de recouvrer paix et cohésion sociale», ajoute le communiqué. Pour ce qui est de la coopération économique, M. Si Afif a précisé que l’Algérie œuvrait actuellement à la diversification de son économie, affirmant le souci des deux pays de hisser leur partenariat au plus haut niveau.

La rencontre a permis de passer en revue les relations «fraternelles et historiques liant les deux pays dans plusieurs domaines», et de discuter des perspectives de leur renforcement davantage, notamment au niveau parlementaire, à travers l’échange de délégations et de visites, ainsi que l’installation du groupe d’amitié parlementaire «Algérie-Iran».