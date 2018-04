Camp de réfugiés maliens en Mauritanie : L’Algérie « fait plus que son devoir »

Le Coordonnateur général du camp de M’bera des réfugiés maliens, dans la province de Bassikounou, aux frontières mauritano-maliennes, Mohamed Ag Malha Mohamed El Hadi, a affirmé que l’Algérie «a toujours fait plus que son devoir» à l’égard du peuple malien pour l’aider à surmonter la conjoncture difficile que traverse le pays depuis des années. M. Mohamed Ag Malha Mohamed El Hadi a indiqué, dans une déclaration à l’APS, à l’arrivée de la caravane de solidarité qu’organise l’Unité de communication et de coordination du Sahel au profit des réfugiés maliens dans les camps de Mbera, que «l’État algérien, sous la direction du Président moudjahid Abdelaziz Bouteflika, a toujours fait plus que son devoir en se mettant du côté du peuple malien, pour l’aider à surmonter la conjoncture difficile que vit le Mali depuis des années».

Rappelant le soutien apporté par le peuple malien à la guerre de Libération nationale qui a mis fin aux années de colonialisme français en Algérie, le responsable malien a précisé que l’Algérie «était à l’avant-garde de l’élan de solidarité avec le peuple malien depuis le début du conflit» en 2011, en plus de «l’appui matériel et moral que le Mali a reçu de la part de l’Algérie sur tous les plans, pour concrétiser la sécurité et la stabilité du Mali, surmonter la conjoncture difficile et concrétiser son développement et progrès».

«J’ai constaté personnellement, à plusieurs occasions, le grand travail humanitaire qu’effectue le Croissant-Rouge algérien (CRA) pour le peuple malien, que ce soit à l’intérieur de l’Algérie ou dans les camps de réfugiés», a ajouté le Coordonnateur général. Rappelant que la solidarité et le soutien de l’Algérie avec le Mali «ne date pas d’hier, mais depuis les années 1970, puis les années 1980, le même responsable a affirmé que «l’Algérie s’est chargée, depuis les premières années de son indépendance, d’apporter aide et soutien aux pays africains qui connaissent une situation difficile».

«La solidarité de l’Algérie avec le Mali et les peuples africains qui connaissent des circonstances difficiles se fait toujours dans la discrétion», a-t-il relevé, car, l’Algérie, a-t-il dit, «est un pays musulman et n’attend rien en retour, à travers ses actions humanitaires envers ses voisins et enfants du continent africain».

Par la même occasion, Mohamed Ag Malha Mohamed El Hadi a exprimé les remerciements des réfugiés maliens aux autorités algériennes et mauritaniennes pour leurs efforts consentis dans le but de garantir la réussite de l’initiative de solidarité en faveur de ces réfugiés à travers la cellule d’action humanitaire relevant de l’Unité de Fusion et de Liaison des pays du Sahel (UFL).

À la fin, la même source a écarté «le retour, actuellement, des réfugiés résidents à Ambara vers le Mali, en raison des menaces terroristes dans certaines régions du Mali». Pour rappel, l’Unité de fusion et de liaison (UFL) des pays du Sahel avait remis, mercredi soir, des aides humanitaires aux réfugiés maliens dans les camps de Mbera, dans la région de Bassikounou, aux frontières mauritano-maliennes, et ce dans le cadre des missions humanitaires, menées par l’UFL. Acheminées mardi d’Algérie vers la Mauritanie, ces aides comprenant des médicaments et des consommables médicaux (814 kg), des denrées alimentaires et des produits de nettoyage (30 tonnes) ont été remises par les représentants de l’UFL en Algérie et Mauritanie au représentant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Saher Mahieddine, en présence de deux représentant du Croissant-Rouge algérien (CRA) et de son homologue mauritanien, outre les représentants des médias des pays membres de l’UFL et le gouverneur de Bassikounou, Mohamed Yeslem Ould Abouh, ainsi que le représentant du Commissariat à la sécurité alimentaire (Mauritanie).

L’UFL, initiatrice de la caravane de solidarité humanitaire, avait déjà organisé «plus de 20 caravanes humanitaires similaires entre 2012 et 2018, au profit des réfugiés du Mali et du Niger, dans les camps de réfugiés en Mauritanie, au Burkina Faso, au Tchad et au Niger. Cette caravane visait à «renforcer l’action de solidarité et les bonnes initiatives menées par l’UFL et à relancer les efforts de la société civile des pays de la région du Sahel, à travers la mobilisation des moyens des pays de la région». Créée en 2010 en Algérie, l’UFL compte l’Algérie, la Mauritanie, le Niger, le Mali, le Nigeria, le Tchad, la Libye et le Burkina Faso.

Elle englobe trois mécanismes visant à concrétiser les objectifs tracés et à mettre en œuvre les programmes d’action, à savoir la Ligue des uléma, et prédicateurs et imams des pays du Sahel, une commission en charge de l’action humanitaire et une cellule d’information.