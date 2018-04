Une délégation de l’ANP en visite en Mauritanie



Une délégation de l’Armée nationale populaire (ANP), conduite par le contrôleur général, le général-major Benattou Boumediene, s’est entretenue mercredi à Nouakchott, avec des responsables militaires mauritaniens, autour des relations de coopération entre les deux pays. Le général-major Benattou et la délégation qui l’accompagne, en visite actuellement en Mauritanie, s’est notamment entretenu avec son homologue mauritanien, le général-major Dhahbi Ould Djaaver, Inspecteur général des Forces armées et de sécurité. La rencontre qui s’est déroulée en présence de l’attaché militaire algérien en Mauritanie a porté sur les relations fraternelles et de coopération entre les deux pays. La délégation du Contrôle général de l’ANP devrait se rendre à la capitale économique mauritanienne, Nouadhibou, pour y rencontrer les autorités locales et militaires.



Jijel : Reddition de la famille d’un terroriste



La famille du terroriste «F. Salah», composée de son épouse, de son fils le terroriste «F. Oussama», d’un autre fils et de cinq filles, dont une mère de deux nourrissons, s’est rendue jeudi aux autorités militaires de la wilaya de Jijel, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts continus de l’Armée nationale populaire, la famille du terroriste ‘‘F. Salah’’ qui avait rallié les groupes terroristes en 1998, s’est rendue aux autorités militaires à Jijel/5e Région militaire. La famille se compose de l’épouse du terroriste, de son fils, le terroriste ‘‘F. Oussama’’, d’un autre fils et de cinq filles, dont une mère de deux nourrissons», précise la même source. «Après exploitation des renseignements, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, trois chargeurs et une quantité de munitions ont été récupérés et deux casemates pour terroristes ont été découvertes et détruites à El-Milia dans la 5e RM», ajoute le communiqué du MDN. Dans un autre contexte, des détachements de l’ANP, en coordination avec les services de Douanes, ont saisi à Bordj Badji Mokhtar et In-Guezzam/6e RM, à Souk Ahras, Tébessa et El-Tarf/ 5e RM, «un camion, 29.441 litres de carburant, cinq marteaux piqueurs et une importante quantité de denrées alimentaires, tandis qu’un détachement des Garde-frontières a saisi à Nâama/2e RM, 330 cartouches pour fusils de chasse de différents calibres», selon la même source. «Ces résultats enregistrés confirment encore l’efficacité de l’approche adoptée par le Haut commandement de l’ANP afin d’éradiquer les groupuscules terroristes et de lutter contre le crime dans toutes ses formes», conclut le communiqué du MDN.



Tamanrasset : Un terroristese rend aux autorités militaires



Un terroriste en possession d’un fusil mitrailleur de type FMPK, d’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d’une quantité de munition (270 balles) s’est rendu mercredi aux autorités militaires à Tamanrasset, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un terroriste s’est rendu, le 25 avril 2018, aux autorités militaires à Tamanrasset en 6e Région militaire. Il s’agit de S. Fouad», qui avait rallié les groupes terroristes en 2014. Ledit terroriste était en possession d’un fusil mitrailleur de type FMPK, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munition (270 balles)», précise la même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP «ont intercepté, à Tamanrasset et In Guezzam (6e RM), trois contrebandiers et saisi une arme à feu, un camion, deux véhicules tout-terrain et divers outils d’orpaillage, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Sétif (5e RM), un individu et saisi deux armes à feu, une importante quantité de munition et des outils servant dans la confection des cartouches». Par ailleurs, des Garde-frontières «ont arrêté vingt-neuf immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen», conclut le communiqué.