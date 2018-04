Lutte contre le financement du terrorisme : Franchir une nouvelle étape

l M. Messahel expose les conclusions de la Conférence d’Alger.

l Engagement sur 10 mesures et décisions.

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a exposé, jeudi à Paris, où il a pris part à la Conférence ministérielle

de lutte contre le financement du terrorisme, les conclusions de la Conférence d’Alger sur la lutte contre le financement

du terrorisme, tenue les 9 et 10 avril.

Participant en tant que panéliste sur la thématique «lutter contre la criminalité organisée pour assécher le financement du terrorisme», le ministre a rappelé que cette réunion, organisée conjointement par l’Algérie et l’Union africaine, a été tenue au titre de la haute mission de coordonnateur de la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme en Afrique confiée au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika par ses pairs africains. Elle intervenait, a-t-il dit, en application d’une décision en ce sens du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine et donne effet à l’un des sept axes de l’action future de l’Afrique telle que proposée par le président Bouteflika dans le mémorandum qu’il a soumis à ses pairs.

Tout en relevant l’importance de la lutte contre le financement du terrorisme, le chef de la diplomatie algérienne a souligné que ce fléau se finance en puisant dans de nombreux créneaux du crime organisé. Il a ajouté que parmi ces créneaux, il a été relevé l’existence en Afrique de onze typologies, incluant notamment le commerce et d’autres activités lucratives, certaines ONG et les prélèvements caritatifs, la contrebande d’armes, de biens et de monnaie, le trafic de drogues, la traite des êtres humains, l’exploitation de la migration illégale, l’extraction illégale de matières premières, la piraterie maritime, les kidnappings contre rançons, la cybercriminalité, le braconnage et la contrefaçon. Abordant les aspects juridiques de la lutte contre le financement du terrorisme en Afrique, le ministre a indiqué que l’Afrique a adhéré «massivement» à la Convention des Nations unies pour la répression du financement du terrorisme et mis en place des instruments régionaux pour organiser la lutte contre le terrorisme, y compris le financement de ce fléau.

Il a rappelé, dans ce contexte, les différentes actions entreprises en la matière, notamment l’adoption de la Convention d’Alger de l’Organisation de l’Unité africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme de 1999 et son protocole additionnel de juillet 2004, l’opérationnalisation du Conseil de paix et de sécurité de l’UA, l’adoption en 2004 d’un Plan africain de lutte contre le terrorisme avec une dimension consacrée à la lutte contre le financement de ce fléau, l’incrimination, en 2009, et la répression du paiement des rançons aux groupes terroristes contre libération des otages, la nomination en octobre 2010 du Représentant spécial de l’UA pour la Coopération contre le terrorisme, l’adoption en juillet 2011 d’une loi-type sur la lutte anti-terroriste et, enfin, la désignation au mois de janvier 2017, du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en qualité de coordonnateur pour la prévention de la radicalisation et la lutte contre le terrorisme en Afrique, le mandat incluant, bien entendu toutes les dimensions de cette lutte, dont celle contre le financement du terrorisme. Le ministre des Affaires étrangères a indiqué que la réunion de haut niveau d’Alger est venue conforter cette dynamique et cette volonté de l’Afrique de mobiliser ses propres ressources dans la lutte contre le terrorisme et les sources de financement et aussi de contribuer à l’effort collectif et global de lutte contre ces fléaux.

«Cette réunion a adopté un ensemble de recommandations qui traduisent la détermination du continent africain à agir concrètement dans un grand nombre de domaines contre le financement du terrorisme, à lutter contre la connexion qui se développe entre ce fléau et le crime organisé transnational, à tarir autant que faire se peut les sources qui les alimentent et protéger leurs ressortissants, leurs économies et leur sécurité contre les agissements criminels des uns et des autres», a-t-il expliqué.

Le chef de la diplomatie algérienne a souligné que l’Algérie, consciente de la menace que représente le terrorisme pour la sécurité et la stabilité des Etats ainsi que pour la paix et la sécurité internationales, est «résolument engagée» dans la lutte contre le financement de ce fléau, en devenant partie à la Convention des Nations unies pour la répression du financement du terrorisme et aux principaux instruments internationaux de lutte contre ce fléau mis en place sous l’égide de l’ONU et des institutions de Bretton Woods, notamment.

Le ministre a indiqué que la législation algérienne est conforme aux recommandations du GAFI et aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, ajoutant que l’Algérie, en tant que membre du groupe Egmont, participe «activement» à ses travaux.

Dans ce cadre, il a souligné que cette mobilisation des institutions financières algériennes contre toutes les sources potentielles de financement du terrorisme participe de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme, laquelle est marquée par le maintien d’un haut niveau de vigilance dans les différents domaines d’activités tant à l’intérieur du pays que sur ses frontières, particulièrement avec les pays les plus touchés par ce fléau.



La menace persiste



Le ministre a affirmé jeudi à Paris que la conférence internationale sur la lutte contre le financement du terrorisme se tient dans un contexte marqué par le développement de la menace terroriste. «Cette rencontre intervient dans un contexte international marqué par un constat partagé sur le rôle déterminant joué par l’argent dans le développement et le renforcement des groupes terroristes et de leurs activités criminelles», a souligné le ministre dans son intervention à la conférence. La conférence enregistré la participation de plus de soixante-douze pays, nombreux d’entre eux ont été représentés par leurs ministres des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie algérienne a fait observer que ce contexte est marqué par la «persistance» de la menace terroriste, en dépit des reculs enregistrés ces derniers temps, notamment en Syrie et en Irak, rappelant que les attentats survenus durant l’année écoulée «montrent qu’aucun pays et pratiquement aucune région du monde n’en est à l’abri».

Il a également abordé la question liée au retour des combattants terroristes étrangers vers leurs pays d’origine ou leur déplacement vers d’autres zones de conflits, en mettant en exergue les dangers portés par cette menace qui touche un nombre croissant de pays.

«Les dernières indications établissent que ces combattants terroristes étrangers sont originaires de plus de 120 pays, c’est dire l’extension de l’espace potentiel de leurs activités criminelles», a-t-il expliqué.

Le ministre a mis en garde, dans ce cadre, contre le changement du mode opératoire des groupes terroristes qui «relativisent la perte de territoires par un plus grand recours à Internet, au Darknet et aux plateformes cryptées, par le redéploiement des forces sur des zones de conflits ou des zones caractérisées, tel le Sahel et toute la bande sahélo-saharienne, par l’immensité des territoires, la porosité des frontières, la faiblesse des moyens des pays de la région, la pauvreté et des taux élevés de chômage parmi les jeunes».

Il a également appelé l’attention des participants sur la propagande de ces groupes qui encouragent dorénavant l’action individuelle, exploitant ainsi les vulnérabilités et légitimant toutes les formes de violence.

Le chef de la diplomatie algérienne a indiqué que pour entretenir et étendre leurs activités criminelles, les groupes terroristes mobilisent de «plus en plus» d’importantes ressources financières, notamment en développant des relations multiformes avec le crime organisé transnational.



Coopération internationale



Concernant la coopération, Abdelkader Messahel a indiqué que l’Algérie développe aussi une «dense» coopération bilatérale, régionale et internationale guidée par une «claire» volonté de contribuer au tarissement des multiples sources de financement du terrorisme, y compris par criminalisation par les Nations unies du paiement des rançons qui a été et reste une importante source de financement du terrorisme, notamment en Afrique. Il a rappelé la collaboration «fructueuse» avec l’Union africaine ayant permis d’organiser à Alger, les 9 et 10 avril 2018, une Conférence internationale de Haut niveau sur la lutte contre le financement du terrorisme, qui a adopté un ensemble de mesures et de recommandations qui viennent conforter les efforts du continent africain pour assécher les sources du financement du terrorisme.

M. Messahel rencontre plusieurs hauts responsables

M. Messahel, s’est entretenu avec son homologue italien, Angelino Alfano en marge de la conférence. L’entretien a porté sur la coopération bilatérale entre les deux pays ainsi que sur les perspectives de son développement et de sa diversification. A cet égard, les deux ministres se sont «félicités» de la qualité des liens qui unissent les deux pays et ont exprimé «leur engagement à les renforcer davantage», notamment dans le cadre des prochaines échéances bilatérales. Au titre des questions régionales et internationales, les deux ministres ont évoqué la situation en Libye et au Mali, en soulignant une convergence de vues entre les deux pays, notamment concernant la nécessité de promouvoir des solutions politiques basées sur le dialogue et la réconciliation et loin de toute ingérence étrangère. Ils ont également abordé la situation dans la région ainsi que les défis auxquels elle se trouve confrontée, notamment la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Enfin, MM. Messahel et Alfano sont convenus de poursuivre cette tradition de concertation entre les deux pays. M. Messahel s’est également entretenu s avec le coordonnateur de la lutte contre le terrorisme au Département d’Etat américain, Nathan Sales. Les échanges ont porté sur la coopération bilatérale dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et de la déradicalisation. Les deux parties se sont félicités de la qualité de la coopération qui existe entre les deux pays et ont exprimé leur «volonté à la renforcer davantage».

Ils se sont également félicités des échanges bilatéraux dans le cadre du dialogue stratégique algéro-américain sur les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme. La situation dans la région, notamment les crises au Mali et en Libye, a également fait l’objet de discussions. M. Messahel a réitéré, à cet égard, la position de l’Algérie pour «la promotion de solutions politiques à ces crises, dans le respect de l’intégrité territoriale des Etats et de la volonté des peuples». Tout en relevant une «convergence de vues et d’analyses» entre les deux pays, M. Sales a indiqué que, pour les Etats-Unis d’Amérique, l’Algérie est un «partenaire important dans la lutte contre le terrorisme au plan international, notamment eu égard à sa riche expérience en la matière», une expérience qu’il a saluée.

En outre, le ministre a rencontré, jeudi à Paris, le Coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, Conseiller du président de la République française sur le renseignement, Pierre Bousquet de Florian.

L’entretien a porté sur «la coopération bilatérale dans le domaine de la déradicalisation, de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent». Les deux parties «ont, également, échangé sur la situation dans la région, notamment, les crises au Mali et en Libye avec un accent particulier sur la nécessité de promouvoir des solutions politiques à ces crises».