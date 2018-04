Economie de l’énergie : L’expertise allemande sollicitée

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni a reçu hier à Alger, l’ambassadeur allemand, Michael Zenner accompagné d’une délégation du ministère fédéral allemand de l’économie et de l’énergie, avec lesquels il a passé en revue les conclusions de la 1re journée algéro-allemande de l’énergie. Ainsi, selon un communiqué du ministère de l’Energie, M. Guitouni et la partie allemande ont exprimé leur «entière satisfaction» du déroulement de cette première journée algéro-allemande organisée sous le thème «Faciliter la transition énergétique : Saisir les opportunités, relever les défis» qui s’est déroulée le 24 avril à Alger. Cette journée a permis aux deux parties de partager leurs expériences dans le domaine de la transition énergétique, notamment sur l’introduction des énergies renouvelables dans le mix énergétique, a noté le communiqué. A cet effet, le ministre qui a souligné que «cette journée a été fructueuse pour la partie algérienne», a émis le souhait de voir les relations de coopération algéro-allemande se renforcer davantage et bénéficier de l’expérience et du savoir-faire de l’Allemagne en matière d’énergies renouvelables. Selon la même source, M. Guitouni a également invité les entreprises allemandes à participer aux appels d’offres que le secteur de l’Energie s’apprête à lancer prochainement, insistant sur la nécessité de fabriquer les équipements et notamment les panneaux solaires localement. A ce propos, M. Guitouni a évoqué la possibilité de créer des sociétés en joint-ventures dans un cadre de partenariat gagnant-gagnant. Pour sa part, la partie allemande a exprimé sa disponibilité pour faire bénéficier les entreprises algériennes de son expérience dans ce domaine. La délégation allemande a également fait part de l’intérêt des entreprises allemandes à participer aux appels d’offres et à continuer à travailler en Algérie.