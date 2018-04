Pour pallier le manque de liquidité financière : Montage financier pour booster les projets de gazoduc

Le président-directeur général du groupe Sonelgaz, Mohamed Akkab, a préconisé hier à Médéa, la mise en place d’un montage financier entre les collectivités locales et son groupe en vue de transcender la contrainte financière qui ralentit l’avancement du projet de gazoduc Ben-Slimane-El-Haoudine. Réitérant la volonté de son groupe à respecter «tous les engagements pris vis-à-vis de l’Etat de prendre en charge l’ensemble des projets de raccordement en gaz naturel alloués à la wilaya», M.Akkab a assuré, lors d’une rencontre organisée au siège de la wilaya, que «tout sera mis en œuvre pour régler le problème de manque de liquidité financière qui a ralenti l’avancement de cet important projet». Il a suggéré, dans ce contexte, l’idée d’un montage financier, dont les collectivités locales participent à hauteur de 75 % du coût du projet, et les 25 % restants à la charge du groupe Sonelgaz, de façon à permettre la relance des travaux de réalisation de ce gazoduc, destiné à alimenter pas moins de 14 localités du nord-est et l’est de la wilaya. Lancé en réalisation en avril 2017, le projet de gazoduc Beni-Slimane-El-Haoudine, d’un linéaire de 32 km, enregistre un taux d’avancement estimé à 65 %, mais bute, depuis quelques mois, sur un manque de liquidités financières qui risque d’engendrer des glissements sur les délais de sa réalisation, fixés à 2019. Les modalités de ce montage financier et le seuil fixé à chaque partie seront examinés prochainement, en vue de régler «définitivement» cet écueil financier et éviter de pénaliser les habitants des localités concernées, a indiqué, pour sa part, le chef de l’exécutif.

Le souci majeur des collectivités est de pouvoir optimiser ce type de projet de manière à couvrir le plus grand nombre possible de foyers, a ajouté le wali, évoquant la possibilité de recourir à une partie des subventions accordées à la wilaya, au titre du Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales (FSGCM), pour s’acquitter de la quote-part des collectivités locales.