Transition énergétique : Relever les défis

Les participants à la première journée algéro-allemande qui a été axée sur la transition énergétique, ont réitéré leur appel aux responsables des secteurs publics et privés, des domaines de la finance, de la recherche, à contribuer à cette tâche. Le chef du cabinet du ministère de l’Energie, Zoubir Djouabri a estimé que «cette première édition constitue un jalon majeur dans la coopération énergétique».

Le programme adopté par le gouvernement en 2011, mis à jour en 2015 prévoit le développement d’une capacité de 22.000 MW d’électricité d’origine renouvelable, notamment solaire, à long terme. M. Djouabri, représentant le ministre de l’Energie a appelé les investisseurs à agir «pour assurer le développement de cette industrie», soulignant ainsi, la nécessité de mettre en place «un cadre attractif pour attirer les technologues et les investisseurs autour d’un partenariat gagnant-gagnant ».

De son côté, l’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne en Algerie, M. Micheal Zenner a soutenu que «L’Allemagne a entamé sa transition énergétique en début des années 2000», affirmant qu’«entre 2000 et 2017, la part de notre consommation électrique provenant des sources renouvelables a augmenté de 6% à plus de 30%».

Le diplomate a, en outre, affirmé que «l’Algérie a engagé une démarche similaire dans le domaine de l’énergie», «ensemble, nous pouvons démontrer, à l’échelle internationale, la faisabilité et les grands avantages de la transition énergétique pour les sociétés et les économies de nos pays», a-t-il soutenu. Bénéficiant de l’un des trois plus grands gisements d’énergie solaire dans le monde, avec l’Iran et les Etats-Unis, l’Algérie détient un potentiel incroyable grâce à son exposition au soleil notamment dans le Sahara. Ce dernier se présente encore comme une région qui offre à notre pays d’immenses opportunités. Cette richesse permettrait tout d’abord de subvenir à nos besoins énergétiques les plus importants.

Un constat confirmé par le président de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG), Abdelkader Choual, qui a précisé à cet effet que, «l’Algérie avec un tel potentiel pourrait même devenir un exportateur d’énergie solaire de premier rang».

Dans une déclaration à El Moudjahid en marge des travaux de cette rencontre, ce responsable a affirmé que «l’Algérie a déjà entamé son ascension vers la production d’énergie solaire.

Cette démarche devrait permettre l’économie de quelques 300 milliards de m3 de gaz, soit un volume additionnel aux réserves du pays, équivalent de 7 à 8 années de consommation nationale actuelle de gaz.

La première phase de ce plan stratégique est la production de 4050 MW, dont l’appel d’offres sera bientôt lancé qui est du ressort du ministère de l’énergie», à expliqué le président de la CREG. Reste à souligner que le programme national des énergies renouvelables est adossé à celui de l’efficacité énergétique à travers diverses actions et projets au niveau de plusieurs secteurs économiques (ménages, services, industrie, transport). Pour réussir ce programme, l’Etat a pris des mesures et a mis en place des moyens tels que le Fonds des énergies renouvelables et de maîtrise de l’énergie, alimenté notamment par un prélèvement à partir de la fiscalité pétrolière.

Sihem Oubraham