Appel d’offres international pour la réalisation de la raffinerie de Hassi Messaoud : Les résultats connus fin juin

Lancé en novembre dernier par la compagnie Sonatrach, les résultats de l’appel d’offres international pour la réalisation du projet de la nouvelle raffinerie de Hassi Messaoud seront connus d’ici la fin du mois de juin prochain. L’information nous a été communiquée par un haut cadre de la compagnie pétrolière à partir de Tamanrasset en marge de l’inauguration, ce mardi, du projet de raccordement des populations de cette wilaya frontalière en gaz naturel.

«L’appel d’offres en question a suscité un engouement manifeste des multinationales des quatres coins du globe», indique notre source.

En effet, l’importance du projet de construction d’une nouvelle raffinerie à Hassi Messaoud se mesure à l’impact soulevé par cet appel d’offres qui a bénéficié d’une très large médiatisation à l’international. «Au final, les sociétés qui seront retenues pour réaliser ce projet ne dépasseront pas le nombre de cinq. Elles seront sélectionnées dans le top 20 des entreprises spécialisées en la matière», nous confie en outre notre source, soulignant par ailleurs la possibilité de la fermeture de l’actuelle raffinerie de Hassi Messaoud, une fois la nouvelle usine réceptionnée.

S’agissant du déploiement de la compagnie dans le segment de la pétrochimie, «les négociations sont toujours en cours entre Sonatrach et ses partenaires pour la réalisation de deux projets dans ce domaine» a indiqué pour sa part, le PDG Abdelmoumen Ould Kaddour lors d’une conférence de presse au terme de la visite effectuée mardi dernier à Tamanrasset. Une visite effectuée en compagnie du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui et du ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni.

La conférence de presse a également été marquée par cette annonce relative à la réalisation par Sonatrach d’une découverte pétrolière dans le nord du Niger. «Beaucoup d’autres entreprises ont travaillé dans le domaine de l’exploration sans rien trouver.

C’est dire que la persévérance de Sonatrach a fini par payer» a encore indiqué M. Ould Kaddour. Cette nouvelle découverte au Niger, une première pour la compagnie des hydrocarbures dans ce pays, a fait l’objet de tests préliminaires qui sont d’ores et déjà achevés, explique-t-il ajoutant que d’autres tests seront menés pour examiner sa viabilité commerciale.

«Le groupe Sonatrach détient un permis de recherche à 100 % au niveau de la zone Karfa 1, située à 100 km de la frontière algéro-nigérienne» a précisé pour sa part l’Agence APS. «Cette nouvelle découverte à l’international a été réalisée grâce, notamment aux efforts diplomatiques du ministère des Affaires étrangères pour assurer les conditions de travail nécessaires particulièrement en matière de sécurité» ajoute t-on de même source.

M. Ould Kaddour fera également savoir que les contacts se multiplient avec Exxon mobil à même d’aller vers des opportunités de partenariat avec ce géant américain du domaine pétrolier. En la matière, il annonce une rencontre de concertation prévue la semaine prochaine entre les représentants de la direction de Sonatrach et ceux d’Exxon Mobil. M .Ould Kaddour a réitéré par ailleurs son invitation à la presse qu’il convie pour le 30 avril prochain, afin de communiquer le bilan 2017 de la compagnie qu’il dirige et faire la présentation, par la même occasion de la nouvelle stratégie SH20-30 du redéploiement de la Sonatrach.

«Il n’y a aucune raison pour que Sonatrach ne devienne pas une entreprise d’envergure internationale » appuie encore son PDG confiant à El Moudjahid que le bilan sus-évoqué est «positif», sans plus.

Concernant l’alimentation de la wilaya de Tamanrasset en gaz naturel, M. Ould Kaddour a assuré que le gazoduc «Tidikelt-Tamanrasset», réalisé par plusieurs filiales de Sonatrach, va permettre aux villages riverains d’accéder également à cette énergie propre. Il a par ailleurs mis en exergue, dans ce sens, le rôle de Sonatrach en tant que société «citoyenne» dans le développement local et le désenclavement des zones éloignées du grand Sud du pays.

Karim Aoudia