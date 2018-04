Ecole d'application du génie militaire : Relations étroites avec les médias

Des journées portes ouvertes sur l’école d’application du génie militaire, chahid Larbi-Touati (Bejaïa) ont débuté, mardi, au centre d'information territorial de l’ANP, dans la ville de Sétif. L’ouverture de cette manifestation qui durera trois jours, a été présidée par le général Toufik Benchadi, Commandant de l'école appliquée du génie chahid Larbi Touati de Bejaia, au nom du général-major, Commandant de la cinquième région militaire chahid Zighoud Youcef, en présence des autorités civiles et militaires de la wilaya de Sétif.

Au cours de son allocution, le général Toufik Benchadi a affirmé que cet événement médiatique "s'inscrit dans le cadre de l'ouverture de l'institution militaire aux enfants du peuple de différents catégories pour les familiariser avec les spécificités du génie militaire en général et de l’école appliquée du génie en particulier en vue de leur permettre de connaître de près les différentes disciplines et les conditions requises pour rejoindre le génie militaire". Le général Toufik Benchadi a affirmé, par ailleurs que "le commandement de l'Armée populaire nationale attache une grande importance à ces activités en facilitant l'accès à la population de l’une de ses structures de formation militaire et en établissant des relations étroites et solides avec les médias nationaux afin de renforcer le lien entre l'armée et la nation en sus de promouvoir l'image de l’ANP auprès des Algériens". Au cours de la première journée de cette manifestation, un film documentaire comportant un aperçu historique sur cette école et ses missions depuis sa création en 1965, a été projeté. Les participants ont aussi été invités à visiter les différents stands organisés à cette occasion.