Gestion des catastrophes : La coordination intersectorielle préconisée

Les participants au séminaire régional sur "les catastrophes naturelles et les méthodes d’identification des victimes" ont considéré, hier à Constantine, que la coordination entre police, Protection civile, magistrats et médecins légistes permettait "de fixer les priorités d’intervention lors des catastrophes".

"Les normes d’intervention en cas de grandes catastrophes sont fixées par les textes réglementaires algériens qui sont en adéquation avec les critères internationaux", a estimé le Dr Abdelkarim Athmani, expert en médecine légale, durant la rencontre initiée par l’inspection régionale de la Police de l’Est. Insistant sur la consolidation de la coordination entre les divers acteurs pour limiter les dégâts, l’intervenant a appelé "à classer les tempêtes de neige et les foudres parmi les catastrophes naturelles", tout en mettant l’accent sur "la dangerosité du couloir de foudres existant entre le Mali et l’Algérie". Le commissaire principal de police, Hicham Chaïb, chef du service régional des moyens techniques, a passé en revue les moyens d’utilisation efficace du réseau national de communication durant les catastrophes dont "la technique des stations de connexion téléportées et les lignes téléphoniques réservées à la communication avec les citoyens". Le même officier a également indiqué que l’étroite collaboration entre les intervenants et l’efficacité des communications permettent de "mieux maîtriser la situation générée par une catastrophe, de gagner du temps et de limiter les dégâts".

La rencontre, ouverte par l’inspecteur régional de police de l’Est, le contrôleur de police, Mustapha Benaïni, a donné lieu à la présentation d’un documentaire sur les catastrophes en Algérie dont le séisme de Boumerdès en 2003, les inondations de Bab El Oued en 2001 et le crash de l’avion militaire à Boufarik en 2018.

Des interventions sur le rôle du service régional des finances et de l’équipement dans la mobilisation des moyens de transport, camping et restauration, et sur le travail des psychologues en cas de catastrophes ont été également présentées lors du séminaire.