Journée nationale des personnes âgées : pour une prise en charge spécialisée

La plupart des centres de prise en charge des personnes âgées d’Alger ont été déviés de leur vocation. En effet, lors d’une journée d’études sur la prise en charge des personnes âgées, organisée hier à Alger par l’Assemblée populaire de wilaya, à l’occasion de la journée nationale des Personnes âgées, Farida Djabali, vice-présidente de l’APW d’Alger, chargée des affaires sociales, culture et affaires religieuses et Wakfs a déploré le fait que les personnes âgées résidant au niveau des trois centres relevant de la capitale, à savoir, Sidi Moussa, Dely-Brahim et Bab Ezzouar, soient mélangées avec d’autres catégories de personnes vulnérables de la société.

Mme Djabali a déclaré que la wilaya d’Alger a son budget pour la gestion de ces centres spécialement destinés à la prise en charge des personnes âgées, «or dans ces centres, on trouve une autre frange de la société, composée de SDF et de personnes qui n’ont rien à voir avec le troisième âge.»

Dans ce sens, elle a indiqué que «les sans abris doivent être triés avant de les emmener aux centres de personnes âgées.» et d’ajouter : «on ne peut pas prendre en charge des malades mentaux, des drogués et autres avec des personnes âgées, chacun d’entre eux a une prise en charge spécifique. Ces centres sont destinés aux personnes âgées, pour qu’elles puissent vivre dans la dignité et la sérénité.» Mme Djabali a dans ce sens, appelé le ministère de la Santé à prendre ses responsabilités et prendre en charge ces «indus occupants» en construisant des centres spéciaux, car a-t-elle estimé «ils ont le droit aussi d’être pris en charge et de laisser ces centres aux personnes âgées.»

La vice-présidente de l’APW d’Alger, a également évoqué le problème des personnes âgées des autres wilayas pris en charge dans les centres de la capitale et qui selon elle, doivent occuper les centres de leur wilaya d’origine. Le directeur du bureau de la solidarité sociale de la wilaya d’Alger, Mohamed Laïchi a de son côté, déclaré que «les moyens mis par la wilaya d’Alger, en matière de prise en charge de personnes sans domicile fixe, se sont nettement améliorés, avec l’ouverture du centre d’hébergement d’urgence de Dely Ibrahim dont la capacité d’accueil est de 300 lits. Depuis le 20 février 2018, le centre a accueilli 4.224 personnes dont 360 femmes, 380 hommes et 33 enfants.»

Prenant part à cette rencontre, le Dr Kamel Kadri, responsable de l’Unité de l’hospitalisation à domicile (HAD), au service de Médecine interne de l'Établissement public hospitalier d’El Biar «Villa du Traité» de Birtraria, a souligné que «la HAD est une formule très adaptées aux personnes âgées d’autant plus qu’en Algérie on assiste à une inversion de la pyramide des âges, la population algérienne a pris de l’âge. Ajoutons à cela, l’allongement de l’espérance de vie qui est de 47 ans dans les années 1960, à 74 ans en 2014, l’Algérien vit plus longtemps, donc il faut plus de moyens pour prendre cette population qui vieillit.» Le Dr Kadri a estimé que «pour combler le vide de manque de structures adaptées pour cette prise en charge, il faut d’abord commencer par des consultations, créer des unités, former un personnel qualifié et après penser à ouvrir des services de gériatrie.»

Wassila Benhamed