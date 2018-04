Dans la lucarne : Chaouchi et la position de Madjer

L'équipe nationale, sous la coupe de Madjer, aura à effectuer durant le mois de mai prochain et aussi le début du mois de juin, en plein Ramadhan, des matches amicaux pour se familiariser avec la compétition suite au dernier échec, notamment l'élimination sans gloire du mondial russe. Il faut donc bien se préparer au prochain rendez-vous des verts prévu au début du mois de septembre prochain, à Banjul, contre la Gambie. Il est certain que la tâche ne sera pas de tout repos pour nos capés. Car, une qualification à une CAN ne sera nullement aisée, même si le sélectionneur national, Rabah Madjer, estime qu'il «va la gagner», eu égard au fait qu'il possède une génération de joueurs «surdoués». Toutefois, ces joueurs dont il parle sont issus des championnats européens. Indirectement, il reconnaît que nous possédons un groupe tout prêt à relever le défi dès que les éliminatoires de la CAN2019, prévue au Cameroun, débuteront avec la deuxième journée. Rappelons que les verts, avec Alcaraz, avaient gagné leur premier match, à Tchaker, contre le Togo de Claude Leroy (1 à 0). On avait failli se faire accrocher. Ceci dit, le plus dur, faut-il le répéter, est à venir du fait qu'une qualification avec la nouvelle formule de 24 équipes ne sera nullement acquise d'avance. C'est-à-dire qu'il faudra «trimer» et se donner à fond pour espérer relever le défi et l'adversité lorsqu'on sait le nivellement par le bas du football africain. C'est-à-dire que les adversaires se valent et que l'explication, en dernier ressort, sera des plus aléatoires. Elle dépendra de ce que l'on peut faire sur le terrain. C'est ainsi qu'il faudra chercher tout ce qui est consistant et qui puisse apporter quelque chose de positif à notre sélection nationale qui ne se comporte pas très bien lorsqu'il s'agira d'évoluer en Afrique. Ceci dit, et en attendant le prochain match amical contre l'Arabie Saoudite, à Marabella, en Espagne, début mai, nos joueurs locaux seront à l'honneur pour montrer ce qu'ils valent vraiment. Peuvent-ils gagner des places au sein de l'EN A ?

Il est évident que les amateurs du «ballon rond» vont suivre cette sortie, en amical, avec une attention appuyée, même si les supporters algériens auraient aimé qu'elle soit organisée au stade du 5-Juillet. De plus, Madjer a confirmé le fait que l'ENA ne changera pas de domiciliation. Des bruits avaient circulé comme quoi elle allait, peut-être, recevoir ses prochains adversaires à Annaba ou Constantine. Parmi les 24 joueurs convoqués pour le match contre l'Arabie Saoudite, nombreux sont ceux qui reprochent à Madjer sa position de maintenir Chaouchi dans la compôsante. Là, on peut dire qu'il s'est comporté en professionnel, puisqu'il l'a gardé sans aucun problème dans sa liste initiale. Là, les observateurs ont apprécié la position de Madjer de défendre son gardien, victime visiblement d'un «traquenard» orchestré par certains. Son expulsion et aussi le fait qu'il écope de cinq matches dont deux avec sursis sont vraiment immérités. Il reste, qu'on le veuille ou non, un élément qui mérite d'être soutenu. Ce qui intrigue, c'est que certains ont déjà commencé à proposer leurs poulains. Là, il a compris ce que certains veulent faire à Chaouchi pour l'écarter de l'EN. C’est vraiment gratuit et cela ne repose sur aucune logique. Pourtant, il avait énormément donné à notre équipe nationale. L'épopée d'Oum Dormane est là pour attester du grand talent de ce gardien. Il est clair qu'il y a une partie qui ne veut pas du bien à Chaouchi et veut l'écarter à n'importe quel prix. On a même «monté» d'autres gardiens de but pour lui rendre la vie difficile. Madjer a mis le holà, en faisant taire, sur ce point, tous les détracteurs de ce gardien de but.

Hamid Gharbi