Trophée de la coupe d’Algérie : Il sera exposé le 26 à Bel-Abbès et le 28 à Tizi Ouzou

La cérémonie de présentation du trophée de la coupe d’Algérie de football sera organisée jeudi 26 et samedi 28 avril, respectivement, à Sidi Bel Abbes et Tizi-Ouzou, fiefs des finalistes de l’épreuve de l’édition 2017-2018. Les supporters de l’USM Bel Abbès peuvent se rendre aujourd’hui, jeudi, à la salle OMS à partir de 11h pour voir Dame Coupe et prendre pour la circonstance des photos souvenirs. Avant la cérémonie, une conférence de presse sera tenue au même endroit en présence des dirigeants de l’USMBA et un représentant de la commission d’organisation de la Coupe d’Algérie.

Deux jours plus tard, soit le samedi 28 avril, c’est la ville de Tizi-Ouzou qui accueillera le trophée. Il sera exposé au niveau de la salle OMS du stade du 1er-novembre. Comme à Bel Abbès, cette cérémonie sera précédée par une conférence de presse au niveau de la salle de réunion de l’OPOW et elle sera animée conjointement par les dirigeants du club de la JSK et un représentant de la commission d’organisation de la Coupe d’Algérie. Les ballons de la finale et les maillots des finalistes seront également présentés lors de ces cérémonies.