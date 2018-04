ESS : Benchikha annonce son départ

Abdelhak Benchikha a annoncé qu’il quittait l’Entente de Sétif à l’issue de la défaite de l’Aigle Noir sur le terrain du Paradou Ac (4-2), ce mardi pour le compte de la 27e journée de la Ligue 1 Mobilis. La décision de l’ancien sélectionneur des Verts de quitter son poste est plus motivée par le comportement d’une frange de supporters, si l’on peut les appeler ainsi, à son égard que par le résultat du match à proprement dit. En effet, Abdelhak Benchikha n’a pas supporté qu’il se fasse «insulter de la sorte». «C’est sûr que je vais partir. Il m’est impossible de continuer dans ces conditions. Je vais me réunir avec mon président dans les heures à venir et on essayera de trouver un accord», a déclaré le technicien qui assure avoir atteint les objectifs qui lui avait été assignés par l’Entente de Sétif à son arrivée.

Je ne peux pas accepter qu’on insulte ma défunte mère. C’est inadmissible», a déclaré Benchikha dont la déclaration a suscité un élan de solidarité admirable. «Je suis solidaire.

C’est un technicien exemplaire. Il ne mérite pas ça. Abdelhak est un technicien qui a honoré son métier. Il mérite respect et considération», a déclaré Abdelkrim Medouar, porte-parole de l’ASO Chlef.

Pour le moment, la démission de Benchikha n’est pas effective dans le sens où elle s’apporte plus à un signal d’alarme qu’à une envie manifeste de quitter ses fonctions à trois journées de la fin du championnat, mais son avenir s’inscrit, qu’à cela ne tienne, en pointillés.

«J’ai atteint les objectifs qui m’ont été assigné, à savoir qualifier l’équipe à la phase des poules. Je ne comprends pas pourquoi on s’en prend à moi», a déclaré Benchikha qui devrait, selon toute vraisemblance, s’en aller au plus tard à la fin du championnat.

Amar B.