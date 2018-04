Ligue des Champions Arabe (UAFA/16es de finale) : Le MCA, l’ESS et l’USMA connaissent leurs adversaires

Le tirage au sort des 16es de finale de la Ligue des Champions arabe, dans sa nouvelle formule, qui s’est déroulée mardi dernier, a permis aux trois représentants du football algérien, engagés dans cette compétition, que sont l’ESS, l’USMA et le MCA, de connaître leurs adversaires respectifs.

Il en ressort un tirage plutôt favorable, dans le sens où ils auront tous les trois l’avantage de jouer la manche aller à l’extérieur et de recevoir au match retour. L’Entente de Sétif est tombée sur un adversaire solide, qui n’est autre que l’équipe d’Al Ain, qui est coachée par le technicien croate, Zoran Mamic, ex-entraîneur de Soudani au Dynamo Zaghreb. Pour sa part, le Mouloudia d’Alger affrontera le représentant du Bahreïn, El Rifaâ, dont on connaît très peu de chose et qui n’est pas un foudre de guerre, même si les Mouloudéens doivent le prendre très au sérieux. Quant à l’USM Alger, elle sera opposée à un coriace adversaire nommé Al Qowa Al Djawiya irakien. Le football irakien étant réputé pour son niveau appréciable et la qualité de ses joueurs. La compétition se déroulera durant la période allant du mois d’août 2018 à avril 2019, en match aller-retour à élimination directe. La finale aura lieu au mois d’avril, à une date qui sera connue prochainement. L’Union arabe de football (UAFA) a mis la barre haut en octroyant 6 millions de dollars au vainqueur final. Ce qui suscite un fort engouement de participation à cette compétition régionale chez les équipes.

M.-A. A.