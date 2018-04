Grand angle : L’accord de trop ?

Alors que les présidents français et américain se délectaient dans le bureau ovale de la nouvelle approche sur le nucléaire iranien, en arborant la nécessité d’un nouvel accord, la réponse de Téhéran ne s’est pas fait attendre. Sitôt annoncé, le président Rohani est monté au créneau pour dénoncer ce revirement le qualifiant d’«illégitime». «Pour quoi faire ? De quel droit ?», a demandé M. Rohani dans un discours à Tabriz, dans le nord de l’Iran, faisant explicitement référence à Donald Trump et à Emmanuel Macron. «Vous voulez décider de l’avenir [de l’accord]? Alors vous devez d’abord nous expliquer ce que vous avez fait» jusqu’ici pour l’appliquer, a-t-il ajouté. L’entente franco-américaine a également provoqué une levée de boucliers du côté du Kremlin qui ne voit «aucune alternative» à l’accord actuel qui est «le fruit des efforts diplomatiques de nombreux Etats», a renchéri le porte-parole du Kremlin. La haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Mme Mogherini, a plaidé pour la préservation de l’accord actuel. «Il y a un accord qui existe, il fonctionne, il doit être préservé», a dit Federica Mogherini, sans pour autant rejeter d’emblée l’idée avancée à Washington. Mais les propos de la haute représentante de l’UE traduisent une certain malaise et laissent apparaitre la fragilité des 28 après le repositionnement, nuancé certes, du président français sur les positons américaines. Plus encore, l’engagement de Macron irrite au plus haut point certains dirigeants européens, parrains de l’accord signé à Vienne en 2015, les faisant passer pour des «nains géopolitiques» sans grande influence sur les accords internationaux qui comptent. Faute d’avoir la boule de cristal de Saroumane ou le globe du roi Salmane, on se garde bien de prédire l’avenir. Mais il semble clair, cependant, qu’en congédiant le secrétaire d’État Tillerson et en faisant de John Bolton son conseiller en matière de sécurité nationale, Trump a renforcé l’impression généralisée que les États-Unis penchent de plus en plus vers les extrêmes et prennent des postures toujours plus antagonistes envers le reste du monde. La nouvelle politique de Washington a effacé la politique de soft power sous l’ère Obama et donné des airs d’utopie à l’Amérique gouvernée par George W. Bush. Dans cette remise en cause, le rôle de leadership voulu par le président Macron risque de le confronter à des difficultés face à ses «amis» européens, particulièrement l’Allemagne qui a déjà opéré un rapprochement significatif avec Téhéran dont les alliances stratégiques sont nombreuses et profondes. Les alliés régionaux des États-Unis s’avèrent aujourd’hui de plus en plus fragiles et imprévisibles. Le 12 mai, dans leur pays comme à l’étranger, les dirigeants iraniens verront leur scepticisme légitimé quant aux intentions américaines, et l’opinion publique iranienne sera mûre pour accueillir favorablement la réactivation de l’enrichissement de son uranium, sachant que toute négociation ultérieure ne serait qu’un marché de dupes.

M. T.