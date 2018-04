Tizi Ouzou : 25.000 livres distribués aux associations

Des dons de pas moins de 25.000 livres ont été remis par la direction de la Culture de la wilaya de Tizi-Ouzou aux différentes associations et institutions de la wilaya durant l’année 2017, a fait savoir, hier, la directrice locale de la culture, Nabila Goumeziane, lors de son allocution d’ouverture de la cérémonie de célébration de la journée mondiale du Livre et Droits d’auteurs qui s’est ouverte à la bibliothèque principale de lecture publique de la ville des genêts.

Ces dons de livres s’ajoutent aux efforts déployés par cette direction pour encourager la lecture dans la wilaya qui dispose justement d’une des plus grandes bibliothèques à travers le territoire national, au niveau du chef-lieu de la wilaya, à savoir la bibliothèque principale de lecture publique, de 51 bibliothèques au niveau des différentes communes, de 09 autres en cours d’équipement et de plusieurs salles de lecture.

«L’avenir du livre en tant qu’objet culturel est inséparable du rôle de la culture dans la promotion de voies de développement plus durables et inclusives, et dans ce, sens notre secteur œuvre pour la promotion de la lecture publique à travers toutes les localités de la wilaya», a-t-elle précisé lors de cette célébration de la journée mondiale du Livre organisée cette année en hommage à madame Djoher Amhis, «une grande personnalité de la sphère culturelle qui a marqué de son empreinte la littérature et les lettres algériennes», dont l’œuvre, a souligné la même directrice, «est tout entière guidée par le souci de transmettre aux jeunes générations la connaissance et le goût des principales œuvres du patrimoine littéraire algérien». Une part importante du travail de cette écrivaine, entrepris depuis 1983 de proposer régulièrement une série d’ouvrages qu’elle appelle «lecture», s’attache à faire connaitre la culture amazighe, notamment la poésie kabyle. «Le travail accompli par Mme Amhis mérite considération et consécration», a également indiqué la directrice de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou qui a, par ailleurs, rappelé que plusieurs activités sont organisées d’une manière régulière afin de sensibiliser toutes générations confondues au pouvoir des livres dans le progrès social : le festival culturel lire en fête, qui a connu une affluence extraordinaire cette année, est l’une des plus grandes manifestations dans ce sens. On peut citer également le salon Djurdjura du livre qui en est à sa

11e édition, les rencontres littéraires, les sorties bibliobus, les séances contes, les différents concours, les expositions livres…

Le secteur de la culture doit également compléter l’œuvre de l'école en développant le goût de la lecture chez les enfants et les jeunes gens, a-t-elle encore insisté en rappelant qu’au programme de la dizaine culturelle commémorant le 38e anniversaire du Printemps amazigh, plusieurs ateliers ont été animés en direction des jeunes, et les établissements scolaires sont directement impliqués pour la participation aux travaux des différentes tables rondes et conférences programmées. La célébration de cette journée mondiale du Livre et Droits d’auteurs a consisté en l’organisation d’une table ronde sous le thème «Littérature et culture amazighe», avec la participation de plusieurs auteurs et écrivains, projection d’un film documentaire intitulé «Nna Ldjoher Ahmis, une femme d’exception» de son réalisateur Malik Amirouche, ventes dédicaces de livres ainsi que d’un atelier sur la réalisation d’un livre au profit des enfants.

Bel. Adrar