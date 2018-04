Rencontre à la librairie Chaïb-Dzaïr de l’ANEP : Faire de notre littérature bilingue une richesse

La librairie Chaib Dzair de l’entreprise nationale de communication, d’édition et de publicité (ANEP) a organisé mardi après-midi, une rencontre autour du roman arabophone, en présence de deux talentueux romanciers à l’image de Musapha Faci et Samir Kacimi.

Faisant partie de deux générations différentes, les intervenants ont enrichi le débat sur l’historique polémique de la différence entre l’écriture arabophone et francophone de la littérature algérienne. Pour Mustapha Faci, professeur universitaire de littérature contemporaine et auteur de six recueils de nouvelles depuis 1971, le roman référentiel de la littérature arabophone algérienne a été «Le vent du sud » d’Abdelhamid Benhadouga.

«Avant «Le vent du sud », il y a eu des essais romanesques avec à leur tête les œuvres d’Ahmed Redha Houhou qui était le précurseur du roman artistique. Les romanciers arabophones aux années 1970 et 1980 étaient encore sur le chantier pour glorifier les sacrifices de moudjahidines pendant la Révolution. Il fallait attendre les années 1990 pour basculer à une autre étape », a-t-il fait savoir. Le conférencier a rappelé l’évolution logique du roman arabophone à partir des années 1990, avec notamment beaucoup de journalistes qui ont basculé vers la littérature après avoir vécu des moments tragiques. «Il y a eu plusieurs tendances d’écritures, de styles et de thématiques abordées. Il y a eu une audace d’écriture sur la religion, la politique, le sexe, l’identité et le soi, une édition prolifique qui donne nécessairement des œuvres de qualités», a-t-il souligné.

De son coté, Samir Kacimi, lauréat du prix Assia Djebar du meilleur roman à la précédente édition et auteur à succès à l’international, avec sept romans traduits en 14 langues, a mis en avant les frontières entre auteurs et lecteurs arabophones et francophones, qui selon lui, constituent une entrave au développement et rayonnement de notre littérature. «J’ai pris part à plusieurs Salon du livre à travers le monde, et j’ai constaté que la plupart des auteurs arabophones mesurent le degré de leur réussite à une reconnaissance du Caire, idem pour les auteurs francophones pour Paris. Ce qui est totalement erroné, la réussite de l’auteur et la conquête du lectorat sont universels», a-t-il fait savoir. Pour lui, les médias algériens et l’élite ont exporté cette image de la polémique entre la littérature arabophone et francophone alors qu’elle n’a pas lieu d’exister. «Nous devons dépasser ces clichés, personnellement. Je lis beaucoup en français et j’ai un lectorat de francophone. Le roman doit simplifier et conquérir un large lectorat, comme c’était le cas avec le prix Nobel égyptien Najib Mahfoud qui a cassé l’image poétique de la plume arabophone en écrivant pour toutes les franges de la société », a-t-il conclu.

Kader Bentounès