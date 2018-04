Notre Forum, Festival de danse contemporaine (27-30 avril) à Alger : SPECTACLES DE FUSION

Le Festival international de danse contemporaine revient, dans sa 9e édition du 27 au 30 avril, à l'Opéra d'Alger, au palais de la Culture et à la salle El-Mouggar, sur le thème «Fusion».

L’Italie sera l’invité d’honneur et la Hongrie participe pour la première fois à ce rendez-vous des amateurs du 6e art. C’est qu’a annoncé, hier, au Forum d’El Moudjahid, Mme Fatma Zohra Senouci Namous, Commissaire du festival.

Placée sous le patronage du ministre de la Culture, cette nouvelle édition qui voit la participation de 12 pays étrangers (Mali, Italie, Hongrie, USA, Canada, Espagne, Turquie, Egypte, Russie, Angleterre, Croatie, France) promet du beau spectacle. Elle sera marquée par des hommages à des personnalités nationales qui ont œuvré pour le développement de la danse en Algérie. Cette année le Commissariat du festival a tenu à honorer les chorégraphes Smail Dahmani à titre posthume et Nadir Roumani, deux grandes figures de la danse en Algérie.

Mme Fatma Zohra Senouci Namous, chorégraphe, scénographe et professeur de danse, commissaire de ce festival depuis 2015, a expliqué, hier, que cette manifestation culturelle qui suscite l’engouement du public algérien, et encourage les nouveaux talents est une occasion de célébrer dans les règles de l’art la journée internationale de la Danse ; une journée célébrée dans le monde considérée comme un rapprochement des peuples.

Cette année, ce festival a choisi comme thématique la «Fusion». À ce propos, la Commissaire confie, que c’est le ministre de la Culture, un homme imprégné des Arts et des Lettres, qui a choisi le générique. Le ministre de la Culture, qui dans son message aux participants, au total 90, a souligné que «si la danse représentait une forme d’expression corporelle, elle serait ce message qui laisse entrevoir des propos et une harmonie pour les esprits à la recherche d’un espace qui lui convient et qui la préserve, procurant ainsi le plaisir à soi même et aux autres». Pourquoi «Fusion», car, selon les organisateurs, il s’agira de la fusion des cultures et des artistes. Ce sera aussi une fusion de styles, de genres, de visions... Autant de messages qui permettront à ce festival de conforter sa place sur la scène culturelle et artistique nationale et internationale.

L’Italie, qui sera à l’honneur sera représentée par la compagnie Nuovo Balleto Classico. Au programme figure une coproduction avec l’Algérie. La création chorégraphique algéro-italienne s’inscrit dans le registre de la danse contemporaine et sera interprétée par les danseurs du Ballet de l’Opéra d’Alger et ceux du Ballet national algérien.

La Hongrie, qui participe pour la première fois, sera représentée par Feledi Project. L’Egypte, le seul pays arabe qui prend part à la rencontre, participe avec l’Egyptian Modern Dance Company, la première du genre dans le monde arabe.

Au programme présenté par l’Algérie durant ce festival figure un spectacle chorégraphique intitulé «DADA », dont la thématique est dédiée aux femmes battues.

Nora Chergui