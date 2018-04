Espaces verts : Quand la nature est ressuscitée

Les espaces verts ne sont pas seulement une empreinte esthétique qu’on donne à nos cités ou nos villes. C’est, sans doute, beaucoup plus qu’une question décorative. En fait, il s’agit d’un besoin vital, d’un must même, pour les urbains qui ont besoins, aujourd’hui, de ces petits, mais ô combien indispensables, carrés «écologiques» pour aérer leurs poumons, d’une part, et avoir une once de chaleur dans le quartier quand les températures se mettent à danser la valse, d’autre part. Avoir des aires aux couleurs de la nature chez-soi est toujours un plaisir immense, sans égal, rien qu’à voir tout ce béton qui avance pour donner un aspect terne et morose à des constructions fraîchement occupées pourtant. Enfin, cette importance ressort clairement dans les plans architecturaux des nouvelles cités, l’entretien des jardins publics, l’introduction de la touche verte dans la construction des gros ouvrages, sans parler des balcons et des appartements qui perdurent le printemps, qui reflètent, on ne peut mieux, le souci de ne pas rompre les relations avec la nature. Les espaces verts, en effet, sont valorisés à leur juste titre à travers des habitants des cités eux-mêmes qui s’adonnent carrément au «jardinage», au niveau des cités, transformant des espaces verts à l’origine, abandonnés ou encore vandalisés, en petits paradis sur terre.

C’est clair qu’il existe, de nos jours, des gens qui saccagent, s’attaquent aux écosystèmes ou reconvertissent carrément ces derniers en parkings ou décharges, mais il y a aussi d’autres, pétris de civisme, d’amour de la nature. Les retraités, notamment, trouvent une occupation qui sied à leurs penchants. Nous sommes loin de l’ère du vert dans tous ces états et ces bourgeons de fleurs qui éclosent un peu partout—l’avancée du béton oblige — mais, une chose est plus que sûre, on ne cache certainement pas son intérêt pour la nature et le vert, ressuscité par des petits gestes qui en disent long. Et c’est tant mieux d’ailleurs pour notre cadre de vie, notre environnement et la ceinture verte de nos villes qui se rétrécit telle une peau de chagrin, ces dernières années, face à la crise du foncier devenue une réalité palpable avec tous les projets de logements réalisés, ou encore ceux inscrits dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire et la crise du logement.

Samia D.