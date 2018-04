Distillation des fleurs et roses : Une activité en voie de disparition

«Maa zhar», eau de fleurs d’oranger ou plus exactement eau de boutons de fleurs de bigaradier, est synonyme de fête. On ne peut imaginer une circoncision, des fiançailles ou un mariage sans cette eau qui porte le nom de «zhar» ou la chance.

A peine distillée, «Maa Zhar» dégage un arôme fort, légèrement citronné et qui est un gage de qualité. Cette tradition, qu’est la distillation des fleurs d’oranger et de roses, est malheureusement menacée de disparition de nos jours, pour des raisons multiples. Rares sont, en effet, les femmes de la jeune génération qui s’intéressent à cette tradition. «Avec la disparition des personnes âgées, la transmission de ces traditions a cessé, et la relève parmi la jeune génération n’est plus assurée pour préserver un art qui fait partie de la culture de nos villes», nous révèle Zoulikha, blidéenne rompue à l’art de la distillation des fleurs d’oranger. Il reste, toutefois, certaines régions qui gardent jalousement ce savoir-faire, telles que Blida, Constantine et Médéa dont le Musée public national des arts et traditions populaires de cette wilaya a organisé, mardi dernier, au palais de la culture d’Alger, une exposition sur «l’art de distillation ou alambic» qui a vu la participation des artisans ayant préservé ce métier traditionnel autrefois répandu en Algérie et en Afrique du Nord. Outre une exposition sur les techniques de distillation des fleurs et d'autre plantes, cette manifestation verra des projections sur les outils utilisés dans cette opération, notamment les outils en cuivre et poterie en sus des projections sur les techniques de distillation traditionnelle répandues dans plusieurs régions dont certaines familles l'ont préservée de la disparition.

Cette manifestation a donné lieu à une démonstration sur la technique traditionnelle de distillation des fleurs à Blida, présentée par un membre de l'association Kounouz. Elle a été marquée également par une conférence sur l'histoire de la distillation, appelée aussi El Kettar (alambic), présentée par madame Ouarda Benseguini de la wilaya de Constantine, qui a retracé l'histoire de ce métier traditionnel connu de par le monde, notamment auprès de la population de Mésopotamie qui utilisait l'alambic pour la fabrication du parfum (3500 avant J.C). Cette manifestation, qui se poursuit au Palais de la Culture jusqu'au 27 avril, sera organisée à Blida du 30 avril au 2 mai, puis à Médéa en juin prochain.



Les andalous et la découverte du métier



La population du nord de l'Afrique a découvert la distillation entre le Xe et XVe siècles à travers les andalous venus dans la région. Les foyers blindées, du moins dans les grandes familles de la Mitidja (Boufarik, Hadjout, Mouzaia et El Affroun) ont sorti leurs lambics traditionnels tout en cuivre pour la fabrication de l’eau de fleur d’oranger. Les Blidéens, de tradition, la fabriquent eux-mêmes. Il y a d’abord le fait que la région de la Mitidja est connue pour avoir les plus grandes superficies d’orangeraies, de citronniers et de mandariniers, outre les autres types d’agrumes comme les pamplemousses ou le bigaradier. C’est à partir de la fleur d’oranger, mais également du bigaradier, qu’ils confectionnent ce nectar que l’on utilise partout en Algérie, notamment pour la pâtisserie traditionnelle. Après la cueillette des fleurs d’oranger, le tri et le nettoyage, place à l’égouttement. Les fleurs d’oranger subissent la distillation par la technique de l’entraînement à la vapeur d’eau. Dans ce type de distillation, les fleurs d’oranger ne macèrent pas directement dans l’eau. Elles sont placées dans le chapiteau perforé à la base pour laisser passer la vapeur d’eau. Cette dernière endommage la structure des cellules végétales et libère ainsi les molécules volatiles qui sont ensuite entraînées vers le réfrigérant et l’huile essentielle se sépare de l’hydrolat, qui consiste en l’eau de fleur d’oranger, par simple différence de densité.



Constantine marque la reviviscence de la nature



La fête de la distillation de l’eau de rose et de fleur d’oranger, une tradition intemporelle à Constantine, a été lancée mardi dernier depuis le palais de la Culture Mohamed Laid-Al Khalifa dans une ambiance des plus festives. La fête a donné lieu à une exposition des équipements utilisés traditionnellement pour la distillation. Organisée par la Direction locale de la culture, en coordination avec l’association El Baha des arts et des cultures populaires, à l’occasion du mois du patrimoine de la ville du Vieux Rocher, l’exposition, constituée de nombreux stands, met en valeur les différents ingrédients et autres équipements de distillation. Elle réunit, jusqu’au 3 mai prochain, des artisans spécialisés de Constantine, mais aussi de Tunisie, où l’eau de rose et l’eau de fleurs d’oranger sont tout aussi appréciées. Selon le directeur local de la culture, Zitouni Laribi, la fête de la distillation de l’eau de rose et de la fleur d’oranger s’inscrit dans le cadre de la célébration et la préservation d’un patrimoine immatériel de Constantine, soulignant que pour cette année, la distillation concernera également d’autres plantes aromatiques, «pour encourager les artisans à entretenir et préserver ce domaine». Mettant en avant l’apport de ce savoir-faire ancestral, transmis de génération en génération, le même responsable a souligné que cette année, la distillation d’eau de fleurs d’oranger et de rose est «en live» devant le public. Rituel incontournable dans les traditions populaires constantinoises, la distillation d’eau de fleurs d’oranger et de rose marquant l’arrivée de la saison du printemps à l’antique Cirta, demeure jalousement sauvegardée et soigneusement pratiquée par les familles constantinoises. Pratique ancestrale, les artisans de la distillation de l’eau de fleurs d’oranger et de rose utilisent un Qettar (alambic) composé d’une partie inférieure que l’on appelle «Tandjra» (un grand récipient en cuivre) dans laquelle est mise une Kouba (boule) de roses, et d’une partie supérieure nommée «Keskas» (sorte de passoire à cuisson), généralement en tôle, remplie d’une eau portée à ébullition. En s’élevant, la vapeur dégagée s’imprègne au passage des principes odorants des roses et les entraîne dans un serpentin où un système de réfrigération permet sa condensation, puis l’essence de l’eau de rose, «Rass-el-Qettar», est récupérée dans une Meguelfa (une sorte de fiasque recouverte en paille). La fête de la distillation c’est aussi l’occasion de revisiter l’art culinaire de la cité bimillénaire, l’eau de fleurs d’oranger et de rose est très présente dans sa gastronomie locale.

Farida Larbi / Aps