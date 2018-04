Ouverture de la première banque mobile en Algérie : BANXY propose de meilleurs services

BANXY, première banque mobile en Algérie, a été lancée par Natixis Algérie. «Un compte sécurisé, mobile et accessible depuis un smartphone, n’importe où et à n’importe quel moment ; des services bancaires à distance accessibles à tous», telle est la définition de la banque mobile, selon le directeur général de Natixis Algérie, Boris Joseph, qui souligne que BANXY, est «une nouvelle expérience bancaire pour faciliter le quotidien». BANXY est une banque mobile disponible gratuitement sur smartphone Android et IOS. Banxy rend possible «une meilleure accessibilité aux services et opérations habituelles de la banque à distance», explique le même responsable, lors de la conférence de presse du lancement de ce nouveau service bancaire digital. Il indique, par la même occasion, que BANXY «simplifie les démarches administratives, permet l’ouverture d’un compte bancaire à distance en un temps court, et livre les moyens de paiement (carte et chéquier) gratuitement là où le client le souhaite». L’application offre aussi «des innovations très pratiques, comme la modification du plafond de la carte, la mise en opposition des moyens de paiement en temps réel, le virement par numéro de téléphone et les virements classiques interbancaires», dit le premier responsable de Natixis Algérie. BANXY permet globalement de gérer son compte en ligne avec une mise à jour instantanée du solde.

«La banque mobile BANXY s’appuie sur la force du réseau de Natixis Algérie, qui, avec plus de 800 collaborateurs, sert au quotidien ses clients», a-t-il ajouté. Natixis Algérie a obtenu les autorisations nécessaires auprès des autorités algériennes pour BANXY qui répond donc aux conditions règlementaires en vigueur. Par ailleurs, pour souscrire à la solution BANXY, il suffit de télécharger l’application depuis une des plateformes, «App Store» ou «Google Play», puis créer et configurer son compte. Toute personne majeure peut renseigner le formulaire d’enregistrement depuis l’application, puis inscrire son numéro de téléphone et une adresse e-mail active.

Une vérification des documents nécessaires à l’ouverture de compte est ensuite effectuée par la banque, à travers une vidéoconférence sécurisée menée par un conseiller clientèle de la Banque. BANXY utilise une technologie de pointe de vidéo-identification et des algorithmes de calcul, pour garantir la sécurité de ses clients, ainsi que de leurs données. Pour finaliser l’ouverture du compte, les documents juridiques seront directement livrés au client afin de recueillir sa signature. Le compte est activé après réception et vérification du dossier physique par la banque. Un Centre de relation client est disponible 12 heures par jour, même le samedi, pour apporter toute l’assistance nécessaire. Une fois le compte BANXY ouvert, les utilisateurs se connectent en toute sécurité à un serveur de la banque, localisé en Algérie, grâce à leurs identifiant et mot de passe. Également, un code confidentiel «le super PIN» est configuré par le client pour valider chacune de ses transactions. BANXY dispose en outre d’un dispositif complet de protection des données clients aux plus hauts standards internationaux.

«Cette banque 100% mobile est l’aboutissement d’une formidable collaboration internationale qui a fait appel aux innovations et technologies les plus avancées», s’est félicité Boris Joseph. Il s’agit évidemment d’un «premier niveau d’offre, l’application est évolutive et Natixis Algérie souhaite progressivement couvrir toute l’offre bancaire traditionnelle. Chaque nouvelle offre fera l’objet d’une autorisation de la Banque d’Algérie, puis sera assurée, mesurée et améliorée, grâce à ses clients», conclut-il.

Mohamed Mendaci