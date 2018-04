Caisse nationale de mutualité agricole : à l’heure des TIC

«L’introduction des Nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), et le renforcement de leur usage au sein de l’entreprise sont devenus nécessaires pour participer à la croissance économique du pays.» C’est ce qu’a indiqué M. Cherif Benhabilès, directeur général de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA). Intervenant, lors d’une conférence tenue au Centre familial de la CNAS sis à Ben Aknoun, ce responsable a indiqué qu’avec l’avènement de l’économie numérique, qui est aujourd’hui au cœur de la croissance et de la compétitivité, l’introduction et le renforcement de l’usage des nouvelles technologies impliquent une transformation importante des modes d’organisation du travail. Pour M. Benhabilès, il est nécessaire de procéder à l’identification des nouvelles technologies émergentes qui constituent, actuellement, un vecteur important pour le développement d’une entreprise, en vue de répondre aux besoins de l’économie nationale. Il évoque, dans ce contexte, la stratégie mise en place par la CNMA, dans le cadre du plan d’action 2018/2020 basé, selon ses termes, sur l’investissement qui vise le développement de ses systèmes d’information appuyée par des programmes de formations destinés a accroître le degré de compétence de son personnel.

Le DG de la CNMA a, dans le sillage, mis l’accent sur l’importance d’organiser cette conférence qui s’inscrit dans une démarche initiée par la caisse pour la valorisation de ses ressources humaines à travers l’actualisation de leurs connaissances, pour se mettre au diapason de ce qui se fait ailleurs. Organisée en collaboration avec l’Institut supérieur de formation d’assurances et de gestion (INSFAG), cette conférence intitulée «Le leadership et management à l’ère de la quatrième révolution industrielle» a été animée par le président de l’École supérieure des assurances (ESA) de Paris. Ont pris part à cette rencontre, des représentants du ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels, du Fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue (FNAC), du Centre national de l’enseignement professionnel à distance (CNEPD) et de l’École nationale supérieure agronomique (ENSA). Cette conférence a été mise à profit pour aborder plusieurs sujets, essentiellement la transformation digitale, la valorisation des données, l’optimisation des processus et la conception numérique dans le management de l’entreprise, par l’intégration de ces progrès technologiques dans chacune de ses dimensions. Notons que la Mutualité agricole a inscrit, au titre de l’exercice 2018, un ensemble d’actions de formation en interne et en externe, à l’instar de la formation d’auditeurs internes certifiés et Master finance et comptabilité.

Pour M. Nacer Aït Oumalou,directeur chargé de la formation, «cette conférence est essentielle pour le fonctionnement actuel et futur de la Mutualité agricole ; elle doit contribuer à sa rentabilité, à sa flexibilité et au développement des personnels».

Kamélia Hadjib