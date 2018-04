Cour des comptes : Renforcement des capacités institutionnelles

Le jumelage portant «Renforcement des capacités institutionnelles de la Cour des comptes en matière de contrôle juridictionnel, d’exécution de la loi de finances et de la qualité de la gestion», entre l’Algérie et un consortium franco-portugais, a été clôturé hier.

À cette occasion, Dédier Migaud, premier président de la Cour des comptes française, dans une conférence animée à l’École nationale d’administration, relève la qualité des relations qui ont marqué ce jumelage pendant 28 mois, précisant que les deux parties ont travaillé dans un «esprit très constructif», et sont attachées à confronter leurs expériences. Cette démarche a porté, entres autres, sur la formation, la programmation et l’exercice de pouvoir de fonction disciplinaire. M. Migaud précise que son institution est à la disposition de la Cour des comptes algérienne, notamment en matière de mise en place de la certification des comptes de l’État. Et témoigne de la qualité du travail effectué par la juridiction administrative algérienne. Dans ce sens, il indique que ce jumelage a même permis à la Cour des comptes de son pays d’affiner nombre de ses politiques.

De son côté, Abdelkader Benmarouf, président de la Cour des comptes algérienne, a relevé l’éventualité de voir à l’avenir son institution se charger de la certification des comptes de l’État. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que ce jumelage est inscrit dans le cadre du programme d’appui à la mise en œuvre de l’accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne (P3A). Géré par l’UGP3A et financé à hauteur de 1.721.000,00 EUR par l’Union européenne (UE), ce jumelage s’inscrit dans le cadre du programme d’appui à la gouvernance économique et politique de l’Algérie «SPRING». Il participe au processus de modernisation et de réformes engagé par le gouvernement algérien depuis 2012 dans le domaine du contrôle des finances publiques.

Il est mis en œuvre par la Cour des comptes algérienne et un consortium européen. Ce consortium est constitué de la Cour des comptes française, en sa qualité de leader et du Tribunal de Contas de la République portugaise, en tant que partenaire junior. Il ambitionne aussi de renforcer le système national de contrôle des finances publiques et de contribuer au développement de la bonne gouvernance et à l’amélioration de la qualité des politiques publiques.

Sa mis en œuvre permettra, entre autres, la dotation de la Cour des comptes en moyens indispensables à la mise en conformité de son fonctionnement et de son activité aux normes internationales et aux bonnes pratiques européennes et internationales, ainsi que le réaménagement de la fonction juridictionnelle de la Cour des comptes, pour la rendre plus efficiente et moins consommatrice de moyens.

Fouad Irnatene

-----------------//////////////////////

M. Raouya s’entretient avec M. Didier Migaud

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, s’est entretenu, hier à Alger, avec le président de la Cour des comptes française, Didier Migaud, à la tête d’une délégation de son institution, autours d’évaluations des activités développées dans le cadre du jumelage entre les institutions des deux pays dans le domaine, a indiqué un communiqué de ce ministère.

Cette entrevue a eu lieu également en présence de l’ambassadeur de France à Alger, Xavier Driencourt, et du président de la Cour des comptes algérienne, Abdelkader Benmarouf. Le ministre a fait part des actions engagées en matière de réformes et de modernisation de la gestion des finances publiques, notamment l’élaboration d’un projet d’une nouvelle loi organique des lois des finances, ainsi que le déploiement de nouveaux systèmes d’information, à même de donner un élan qualitatif à la gestion des deniers publics.

Le ministre a eu également des échanges avec son hôte au sujet de la situation macroéconomique globale de l’Algérie, les défis auxquels elle fait face, ainsi que les opportunités que recèle notre pays, a jouté la même source.