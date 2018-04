M. Bensalah reçoit l’ambassadeur de Corée du Sud : Renforcer la coopération bilatérale

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah a évoqué hier lors d’une audience, accordée à l’ambassadeur de Corée du Sud à Alger, Park Sang Jin, les relations bilatérales et les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays notamment dans le domaine économique, a indiqué un communiqué du Conseil de la Nation. Les deux parties ont évoqué les relations bilatérales et les moyens de renforcer la coopération, notamment dans le domaine économique.

La rencontre a été l’occasion d’évoquer les moyens et les opportunités offertes dans les deux pays en vue d’établir un partenariat équilibré sur la base du principe gagnant/gagnant, au regard «du développement technologique atteint par la Corée et les larges domaines d’investissement offerts en Algérie», a ajouté le même communiqué.

Par ailleurs, les deux parties ont échangé les points de vue sur les développements de la situation dans la péninsule de Corée et les questions d’intérêt commun.