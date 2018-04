L’ambassadeur de Palestine : Fidélité au serment d’Abu Jihad

L’ambassadeur de la Palestine à Alger, Louai Aissa, a affirmé mardi dernier à Alger, lors de la commémoration du 30e anniversaire de la mort de «l’icône de combat et de la lutte» en Palestine, Khalil Al-Wazir (Abu Jihad), que le peuple palestinien «demeurera fidèle au serment des enfants de l’Intifada et au combat mené par Abu Jihad».

«Depuis cette terre d’’Algérie, nous disons au monde que nous n’allons jamais renoncer à la lutte que nous poursuivrons par tous les moyens afin de libérer la Palestine. Aujourd’hui, nous réitérons le serment à l’occasion de la commémoration du 30e anniversaire de la mort de Abu Jihad, que le combat se poursuit quelque soient les circonstances d’autant que notre message et objectif sont clairs», a déclaré l’ambassadeur palestinien.

La présidente de l`Union générale de la femme palestinienne (UGFP) et présidente de l’Organisation des prisonniers et blessés, la militante Intissar Al-Wazir (veuve du chahid Abu Jihad), a affirmé qu’elle demeurera fidèle au serment et à la poursuite de ce que son époux a défendu et que les Palestiniens ne renonceront jamais de l’établissement d’un Etat palestinien libre et indépendant avec El Qods pour capitale».

Elle a salué, à ce propos, «la position de l’Algérie honorable et son soutien à la Palestine et à son peuple», soulignant que «l’Algérie accroit davantage notre force et consolide notre détermination à faire face à l’occupation israélienne».

Elle a salué également les efforts consentis par l’Union nationale desfemmes algériennes (UNFA) pour faire entendre la voix de la femme palestinienne dans les fora internationaux, outre le jumelage passé hier entre l’UNFA et son homologue palestinienne de par les liens de fraternité et de solidarité avec la Palestine.