Salon spécifique des produits algériens : M. Djellab aujourd’hui au Niger

Un Salon spécifique des produits algériens sera organisé à partir d’aujourd’hui jusqu’au 2 mai dans la capitale nigérienne Niamey, auquel le ministre du Commerce Said Djellab assistera à la cérémonie d’ouverture, a indiqué hier un communiqué du ministère.

L’Algérie sera présente dans cette manifestation économique à travers 43 entreprises, dont 14 du secteur public et 29 entreprises privées, ajoute la même source. Lesdites entreprises sont reparties sur plusieurs secteurs d’activités à savoir l’industrie agro-alimentaire, les produits pharmaceutiques et les équipements médicaux, l’électricité, les produits électroniques et électroménagers, la mécanique, les produits cosmétiques, les matériaux de construction et les textiles, a précisé la même source.