Journées du Réseau Transeuropéen de Transport : Meilleure intégration entre l’UE et le sud de la Méditerranée

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalanes prendra part aux travaux de la conférence internationale dédiée aux Journées du Réseau Transeuropéen de Transport (RTE-T), prévus du 24 aux au 27 avril dans la capitale de la Slovénie, Ljubljana, a indiqué, mardi dernier, un communiqué du ministère.

M. Zaalane a pris part à une séance de travail ministérielle organisée hieri, en marge des travaux de cette conférence, et qui sera consacrée à l’examen du transport dans les pays du sud de la Méditerranée, ajoute la même source qui précise que la réunion se penchera sur les mesures prioritaires pour la concrétisation d’une meilleure intégration entre l’Union européenne (UE) et les systèmes de transport dans les pays limitrophes pour «un transport sûre, durable et intelligent».