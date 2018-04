Algérie - Kenya : Promouvoir le tourisme saharien

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelakder Benmessaoud a examiné, lors d’une audience accordée à l’ambassadeur du Kenya en Algérie, Moi Lemoshira, les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale dans son secteur, a indiqué mardi denier un communiqué du ministère. Lors de cette audience, les deux parties se sont félicitées de «la stabilité sécuritaire prévalant en Algérie, ce qui lui a valu une place de choix au continent africain en termes de sécurité, et ce grâce à la politique éclairée du résident de la République, Abdelaziz Bouteflika», précise la même source.

Les deux parties ont mis en exergue «les opportunités de coopération économique bilatérale entre l’Algérie et le Kenya, notamment dans le domaine du tourisme», ajoute le communiqué.

L’ambassadeur Kenyan a salué «les potentialités touristiques merveilleuses dont jouit l’Algérie et qui pourraient être renforcés par une plate-forme de coopération à l’avenir avec le Kenya qui connaît, à son tour, un développement remarquable et des résultats considérables dans le domaine touristique», soulignant «l’importance de la facilitation des voyages aux touristes algériens et kenyans à travers l’ouverture d’un vol reliant Alger à Nairobi dans le cadre du renforcement des relations appartenance des deux pays au continent africain, notamment au regard de la diversité du patrimoine touristique des deux pays», ajoute le communiqué. Par ailleurs, le ministre s’est dit disposé à «mettre en place une plate-forme de travail commune pour l’élaboration d’un projet de convention cadre du programme d’échange d’expériences» dans le domaine de la communication et du marketing et les moyens de sauvegarde du patrimoine touristique et culturel ainsi que la promotion du tourisme saharien, et le développement des investissements touristiques en fonction des spécificités touristiques environnementales dans le cadre du renforcement du développement durable.

Les deux parties ont convenu de poursuivre les efforts à travers des échanges touristiques bilatéraux «pour les hisser au niveau des relations politiques entre les deux pays.