Réforme de la justice : Bracelet électronique généralisé dans un mois

«Le bracelet électronique, appliqué actuellement dans certains tribunaux, sera généralisé en mai et juin prochains», a annoncé le DG de la modernisation au ministère de la Justice. L’annonce a été faite avant-hier par le Directeur général de la modernisation au niveau du ministère de la Justice. M. Akka Abdelhakim, qui s’exprimait depuis la wilaya de Tiaret, a également indiqué que «l’Algérie est parmi les premiers pays dans le monde à délivrer le casier judiciaire par internet».

Pour ce qui est de l’utilisation du bracelet électronique pour les détenus jugés définitivement à des peines de moins de 3 ans de réclusion, le responsable fera savoir que «notre pays est classé deuxième en Afrique et premier dans le monde arabe». Remarque importante à retenir, pas moins de vingt individus poursuivis en justice bénéficient actuellement de cette mesure. Dans une première étape, l’utilisation du bracelet électronique comme alternative à la peine privative de liberté sera «un substitut à la détention préventive». Selon des explications données récemment par le directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, l’application du bracelet électronique «renforce la présomption d’innocence énoncée par la Constitution algérienne». M. Felioune avait également précisé que cette mesure devrait «réduire le placement en détention provisoire», mettant en avant qu’après l’application de cette mesure, l’Algérie «comptera parmi les quelques pays au monde, ayant adopté ce système qui requiert des techniques et des moyens scientifiques sophistiqués». Il fera également remarquer que le ministère de la Justice a acquis une grande expérience en matière de modernisation et de maîtrise de ces équipements sophistiqués.

La question de modernisation du secteur de la Justice a été aussi l’axe principal évoqué par M. Akka, lors de la visite de travail qui l’a mené au niveau de la wilaya de Tiaret. Ce responsable — et tout en mettant en avant que «la modernisation du secteur a franchi plusieurs étapes en s’appuyant sur des compétences algériennes à cent pour cent» — «a aussi mis l’accent sur le fait que la généralisation des auditions à distance utilisant la technique de téléconférence, la délivrance des documents comme le casier judiciaire, le certificat de nationalité et le suivi des dossiers des justiciables par les tribunaux et la Cour suprême, le Conseil d’État, l’autorisation des visites des détenus et le recouvrement électronique des amendes, ont eu un impact économique et social». Il en est de même pour la numérisation des procédures de justice, qui permettent de «réduire le temps et la distance au profit du citoyen et des instances judiciaires dans la délivrance des documents, le suivi des dossiers et la correction des erreurs sur les registres d’état civil». Pour rappel, dans le cadre de la poursuite des réformes initiées par le Président de la République, de nouveaux objectifs ont été assignés au secteur de la Justice.

Il s’agit, en l’occurrence, de la consolidation et l’approfondissement du processus de modernisation du service public de la justice par une exploitation plus systématique et plus intensive des technologies de l’information et de la communication (TIC), la généralisation des prestations à distance au profit des citoyens, des justiciables et des partenaires de la justice (avocats, huissiers... ) et le renforcement de la protection des systèmes et des données informatiques existants. Selon M. Akka, la modernisation du secteur permet d’avoir accès à tous les services pour le citoyen/justiciable, partout et en temps réel. Pour ce faire, la centralisation des bases de données est considérée comme priorité, au regard de son impact sur la qualité des services rendus aux citoyens. Elle constitue également un choix stratégique pour l’organisation et le déploiement des systèmes d’informations judiciaires. La modernisation du secteur passe également par la numérisation des archives judiciaires, la numérisation de l’état civil, les visioconférences, la téléphonie sur IP et la Signature électronique. Il faut bien comprendre, ici, que la Téléphonie sur IP est un système qui va permettre la communication entre les juridictions et l’administration centrale du ministère de la Justice sur le réseau WAN, sans utiliser le réseau téléphonique d’Algérie Télécom (RTC), d’où une réduction des coûts des communications téléphoniques.

Soraya Guemmouri