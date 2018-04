Actes d'huissiers : Concrétisation (prochaine) du projet de signification par voie électronique

Le projet de signification par voie électronique des actes d'huissiers de justice sera concrétisé prochainement, a-t-on appris hier à Tissemsilt du directeur général de modernisation au ministère de la Justice, Abdelhakim Akka.

Dans un point de presse animé dans le cadre de sa visite dans la wilaya, M. Akka a indiqué que ce projet portait sur un raccordement électronique aux Cours et tribunaux pour ce qui est du titre exécutoire. Par ailleurs, le directeur général de modernisation a affirmé que le ministère de la Justice œuvre à créer «prochainement» des cartes biométriques pour les avocats, notaires et huissiers, en plus de permettre à ces derniers d’utiliser la signature électronique pour échanger les requêtes et les informations avec la justice.

Abdelhakim Akka a affirmé, dans ce sens, qu’«il y a une coordination avec le barreau pour permettre à l’avocat de se faire délivrer sur internet les décisions ordinaires signées par le Conseil de l’Etat ou la Cour suprême, au niveau des cours, tribunaux d’instance et administratifs où est déposé le recours.» L’opération de numérisation des actes notariés «sera généralisée au niveau national, en coordination avec la commission nationale des notaires, afin d'établir une base de données nationale», a-t-il fait savoir, ajoutant qu'il a été procédé à l'application et l'utilisation de puces électroniques destinées à tous les notaires au niveau national. Le même responsable a annoncé que l’utilisation du bracelet électronique sera généralisée progressivement au niveau national en mai et juin prochains.

D'autre part, M. Akka a signalé la mise en place d'un centre d'appel au niveau du ministère de la Justice qui s’appuiera sur des compétences nationales à 100 pour cent et la mise d'un numéro vert «10-78» à la disposition des citoyens pour soulever diverses préoccupations qui seront prises en charge par des fonctionnaires qualifiés chargés de l'orientation vers les instances concernés. «Cette initiative vise à enrichir la base d'informations exploitée à différents niveaux sur les plans local et national.»

Le ministère de la Justice, a-t-il dit, a créé une base nationale de données pour permettre aux citoyens de faire délivrer le casier judiciaire n°3 et le certificat de nationalité sur internet, et d'un nouveau mécanisme pour la correction électronique à distance des erreurs dans les registres d’état civil au niveau des communes et des représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger.