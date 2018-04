Pharmacie : Le SNAPO renonce à la grève

Le président du Syndicat national algérien des pharmaciens d'officines (SNAPO), Messaoud Belambri, a salué hier la décision du ministère de la Santé et de la commission de la santé de l'Assemblée populaire nationale (APN) relative à la révision de l'article 259 du nouveau projet de loi sur la santé, annonçant l'annulation de la grève prévue samedi prochain. Le Bureau national du SNAPO a été convoqué en séance extraordinaire pour organiser un mouvement de protestation, à compter de samedi prochain, afin de réclamer auprès de la commission de la santé de l'APN et de la tutelle la révision de l'article 259 du projet de loi sur la santé qui qualifie l'officine d'«entreprise spécialisée dans la vente de produits pharmaceutiques», a précisé le Dr Belambri lors d'une conférence de presse, précisant qu'après avoir reçu les assurances des parties concernées à cet égard, le syndicat a décidé de renoncer à la grève qui était prévue samedi prochain. «Le pharmacien d'officine est l'unique gestionnaire chargé de la vente de médicaments au détail. Il ne s'agit pas du propriétaire d'une entreprise spécialisée dans la vente de médicaments», a-t-il rappelé. Il a fait savoir que dès qu'il a été pris connaissance de la teneur de certains articles du projet de loi relatifs à l'exercice de l'activité de pharmacien, le SNAPO a contacté la commission de la santé qui a reconnu une «erreur involontaire», précisant que le ministère est intervenu immédiatement pour «la corriger».

Le président du SNAPO s'est félicité des assurances données par la tutelle à cet égard. Concernant la deuxième clause de l'article 226 dans laquelle l'officine est considérée comme «un établissement pharmaceutique», le président du SNAPO a affirmé que la commission nationale de santé et le ministère ont donné également des garanties concernant l'amendement de ladite clause, en fonction de la proposition formulée par le syndicat avec le rétablissement de la clause «annulée au titre du nouveau projet définissant la profession et la véritable mission du pharmacien d'officine».

Le bureau national du syndicat demeure ouvert et attend cette révision prévue le 30 avril, après l'adoption par l'APN du nouveau projet de loi sur la santé pour s'assurer des nouveautés à introduire à certains articles de loi et du respect des garanties, a-t-il ajouté. «Le maintien de l'article 259 du projet dans son aspect actuel laisse le champ ouvert devant des personnes n'ayant aucune relation avec la profession de pharmacien», en sus de mener à la fermeture de plusieurs officines, d'altérer l'autonomie du marché national des médicaments, a-t-il poursuivi, précisant qu'il s'agit là d'un principe tant défendu par «le SNAPO».

Il a rappelé, à cette occasion, certains problèmes qui continuent à entraver l'activité des officines à l'instar du «problème de financement inhérents aux médicaments et l'instabilité du marché national» et autres dossiers toujours en suspens comme «la gestion du médicament, les marges de bénéfices et la révision du système du tiers payant».