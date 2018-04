Examens de fin d’année : Les dates de retrait des convocations connues

Les candidats au Brevet de l’enseignement moyen (BEM), session 2017/2018, pourront retirer leurs convocations d’examen du 30 avril au 30 mai, alors que les candidats au baccalauréat pourront le faire du 20 mai au 25 juin, a annoncé hier la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit sur sa page Facebook.

La ministre avait annoncé mardi dernier que l’opération de retrait des convocations pour les candidats aux épreuves de fin du cycle primaire 2017/2018 débutera mercredi 25 avril et se poursuivra jusqu’au mercredi 23 mai 2018. A cet effet, Mme Benghabrit a précisé que le retrait de ce document se fait via le site électronique de l’Office national des examens et concours (ONEC) : http://cinq.onec.dz.