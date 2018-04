Propriété intellectuelle : 1.723 supports saisis en trois mois

Le commissaire principal à la DGSN, M. Hassani Fayçal, a indiqué, hier, que le service de lutte contre toute forme d’atteinte aux droits d’auteur, la préservation de la propriété intellectuelle et les droits des créateurs a pu saisir pas moins de 1.723 supports, et procédé à l’arrestation de 2 personnes impliquées. Précisant que l’ONDA compte 21.000 membres, le directeur général de l’Office national des droits d’auteur et des droits connexes (ONDA), Sami Bencheikh Hocine, a salué les efforts consentis par la Direction générale de la Sûreté nationale en matière de lutte contre toute forme d’atteinte aux droits d’auteur et à la préservation de la propriété intellectuelle et les droits des créateurs. Il a souligné, ainsi, l’importance de l’action commune entre ses services et tous les services concernés par la protection de la propriété intellectuelle, rappelant le travail de coordination entrepris avec la police, la gendarmerie et les douanes, pour lutter contre le plagiat et le piratage. Intervenant, lors d’une conférence organisée par le Forum de la Sûreté nationale à l’École de police Ali- Tounsi, et ce à l’occasion des deux Journées mondiales du livre (23 avril) et de la propriété privée (26 avril), M. Sami Bencheikh Hocine a mis en exergue les efforts de l’Algérie qui est pionnière en Afrique et dans le monde arabe en matière de protection des droits d’auteur et des droits annexes. «L’UNESCO a décidé d’instituer la Journée mondiale des droits d’auteur et du livre, des dates qui correspondent à la mort de trois grands auteurs de livres, à savoir Oscar De La Véga, Shakespeare et Cervantès», a-t-il déclaré. La date du 26 avril, rappelle Sami Bencheikh Hocine, est la Journée mondiale de la propriété privée, «c’est une journée qui est consacrée à la créativité et à l’innovation, une journée qui a été créée par l’OMPI», a-t-il précisé, ajoutant que cette date du 26 avril correspond au premier jour de l’entrée en vigueur de la Convention internationale qui a créée l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Le premier responsable de l’ONDA a, dans cette optique, qualifié l’adhésion de l’Algérie au Traité de Pékin d’un «pas important» pour protéger la propriété intellectuelle à l’intérieur et à l’extérieur du pays, rappelant que l’Algérie est signataire des Conventions de Berlin et de Rome.

Le responsable a rappelé en outre les efforts de son établissement pour la protection des droits des artistes, notamment au cours des dernières années, avec la prolifération des chaînes privées, soulignant la nécessité pour les partenaires privés de respecter les lois.

Selon lui, des accords ont été signés avec certains sites comme You tube pour payer les téléchargements de musique et de films. Le commissaire principal Hassani Fayçal a, de son côté, souligné dans son intervention le rôle des services de police dans la lutte contre cette forme de vol qualifié. Il a en outre souligné la nécessité des actions de sensibilisation dans ce domaine. «Nous savons tous que le plagiat ne touche pas uniquement les œuvres artistiques et littéraires, mais aussi les produits consommés par le citoyens», a-t-il souligné. L’officier de police insistera sur le fait que l’évolution qu’a connue l’activité commerciale, les nouvelles technologies d’information et de transport a largement contribué au développement de ce phénomène, tant au niveau national que mondial. Dans cette optique, il a indiqué qu’«en 2017, le nombre d’affaires traitées par la police s’élève à 53, ce qui a permis de saisir pas moins de 77.188 supports et l’arrestation de 52 personnes impliquées». S’agissant du premier trimestre de l’année en cours, il a précisé que «le nombre d’affaires traitées par la police s’élève à 2, ce qui a permis de saisir pas moins de 1.723 supports et l’arrestation de 2 personnes impliquées», a-t-il conclu.

Sihem Oubraham