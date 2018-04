Élimination du paludisme d’ici la fin 2018 : l’Algérie pré-certifiée par l’oms

«L’Algérie est considérée comme étant parmi les premiers pays à être éligibles à la certification de l’élimination du paludisme», a annoncé, hier, le directeur général de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé.

S’exprimant, à l’occasion de la célébration officielle de la Journée mondiale de lutte contre cette maladie transmissible, sur le thème «Prêts à vaincre le paludisme», M. Djamel Fourar a fait savoir que cette année est placée sous le signe de la pré-certification de l’Algérie par l’OMS comme pays devant éliminer le paludisme d’ici la fin de l’année en cours. Le spécialiste a souligné que notre pays figure parmi les quelques pays dans le monde «ayant eu la chance de pouvoir présenter le rapport de certification de l’élimination du paludisme». «L’Algérie recevra prochainement la commission de précertification de l’élimination du paludisme», a-t-il fait savoir.

Lors d’une allocution prononcée à l’Institut national de santé publique, M. Fourar a révélé que les services du ministère de la Santé s’activent à préparer les documents et les rapports concernant les efforts déployés pour éradiquer cette pathologie. «Et c’est l’ultime étape vers la certification», dit-il.

S’agissant de la journée organisée à cet effet, il dit que celle-ci constitue une opportunité pour partager tout ce qui est entrepris avec les différents professionnels de la santé, et mettre en valeur tous les efforts déployés par l’Algérie depuis l’indépendance.

«Cette journée nous permet de mettre en lumière les efforts engagés et le progrès réalisé par notre pays en la matière», a-t-il dit, tout en rappelant que «le nombre de cas est passé de 80.000 cas autochtones dans les années 1960, à une absence de transmission locale au cours de ces trois dernières années».

Le spécialiste a souligné que cette journée sera aussi marquée par l’adoption de plusieurs mesures pour lutter définitivement contre la maladie.

Parmi ces mesures, citons le renforcement de la surveillance épidémiologique et des mesures de prévention, d’alerte et de riposte rapide devant tout risque de paludisme, mais aussi la sensibilisation sur les risques de contracter la maladie, lors des voyages à l’étranger et la nécessité de respecter les recommandations sanitaires de protection individuelle.

Il a rappelé le fait que le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a été primé, janvier dernier à Addis-Abeba, par l’Alliance des dirigeants africains contre le paludisme (ALMA), pour son action et ses efforts en matière de lutte contre cette maladie, l’ALMA, étant une alliance de 49 pays africains qui œuvrent dans le but de mettre fin au paludisme.

De son côté, la représentante de l’OMS Algérie, Dr Lilya Oubraham, a fait savoir que «cette journée est une occasion pour souligner les progrès accomplis et consolider les acquis en matière de lutte et prévention du paludisme en Algérie».

«L’Organisation mondiale de la santé a identifié 21 pays potentiels où il est primordial d’éliminer le paludisme d’ici 2020, et travaille en collaboration avec les gouvernements de ces pays, en les appuyant à accélérer l’atteinte de cet objectif», a-t-elle dit. L’intervenante a insisté sur l’aspect de la prévention qui joue, selon elle, un rôle important pour faire reculer le nombre des cas des décès, principalement grâce au déploiement des moustiquaires imprégnés d’insecticides et des pulvérisations d’insecticide à l’intérieur des habitations. «Pour cela, l’OMS a mis l’accent sur la prévention, une stratégie cruciale pour réduire l’impact de cette maladie qui continue de faire plus de 400.000 morts par an», a-t-elle indiqué.

En effet, cette maladie continue de faire des dégâts dans le monde. Selon les statistiques de l’OMS, en 2016, il a été enregistré quelque 216 millions cas de paludisme dans 91 pays, dont 90% en région africaine, soit 5 millions de cas en plus qu’en 2015.

En 2016 aussi, cette pathologie avait entraîné 445.000 décès, dont 91% en Afrique, c’est dire l’importance de la prévention et de l’éradication de cette maladie mortelle.

Sarah A. Benali Cherif