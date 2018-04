Salon du Textile et de la Mode : Forte présence des firmes asiatiques

La deuxième édition du Salon-exposition international du textile et de la mode Oran, qui se tient du 25 au 28 avril au palais des Expositions du centre des Conventions d’Oran Ahmed-Benhmed, a ouvert ses portes, hier, avec la participation d’une soixantaine d’exposants, dont une vingtaine représentant des firmes étrangères, principalement de l’Asie.

Le Salon regroupe des exposants de plusieurs secteurs d’activités liées à l’industrie du textile, entre autres matières premières et produits semi-finis, machines et équipements, textiles industriels, prêt-à-porter et accessoires de mode. Des conférences autours des thèmes de l’actualité inhérente au secteur des textiles et celui de la mode se tiendront en marge du Salon. Cette manifestation, organisée par l’entreprise CGCOM, se veut une «opportunité d’échanges entre les différents acteurs de la filière du textile, depuis le producteur de matières premières, jusqu’au créateur, en passant par les transformateurs et les machines de tissage, et les produits finis du prêt-à-porter. Aussi, un carrefour incontournable des professionnels du textile en Algérie, par son caractère compétitif, la diversification et le contenu», a-t-on indiqué. La manifestation est dédiée principalement aux professionnels du secteur et, à titre accessoire, au public, pour l’une de ses parties.

«Le marché algérien du textile représente environs 400 millions de mètres linéaires, soit 2 milliards de dollars, et les entreprises en détiennent moins de 10%, voire 7 à 8% des parts, vu la forte consommation du prêt-à-porter et l’évolution de la mode et de la technologie dans le secteur du textile», lit-on dans un document introductif de la manifestation. L’inauguration officielle du Salon a été faite par une délégation de l’APW et le directeur de l’industrie, des mines, des PMI et PME de la wilaya d’Oran.

Amel Saher