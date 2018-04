Transfert du service public de l’eau des régies communales vers l’ADE : Pour une meilleure gestion

Dans le cadre du programme d’amélioration du service public de l’eau potable, et afin de se rendre compte de l’état d’exécution des différentes actions engagées en la matière, le ministre des Ressources en eau, M. Hocine Necib, a réuni, mardi, les Directeurs des ressources en eau des 30 wilayas enregistrant des carences en alimentation en eau potable.

Le bilan d’étape, présenté lors de la rencontre par les différents responsables, a mis en avant et répertorié les 592 communes qui ont enregistré des perturbations durant la saison estivale de l’année 2017. Le même bilan précise que 367 communes bénéficieront d’une alimentation quotidienne en juin 2018.

L’objectif est déjà atteint pour 123 d’entre elles, et s’élargira aux 244 restantes d’ici le 15 mai 2018, soit à la veille du mois de Ramadhan. Pour ce qui est des 225 communes restantes, ces dernières bénéficieront graduellement d’une alimentation quotidienne durant le second semestre de l’année en cours.

En effet, partant d’un bilan exhaustif établi à la fin de la saison estivale 2017 faisant état de carences en alimentation en eau potable enregistrées au niveau de 592 communes réparties sur 30 wilayas, un programme ambitieux a été mis en avant dans l’objectif d’améliorer sensiblement le service public de l’eau potable, en assurant une distribution quotidienne pour un maximum de communes.

Afin de concrétiser sur le terrain le programme sectoriel et répondre aux besoins de la population en matière d’alimentation en eau potable à travers l’ensemble du territoire national, une batterie de mesures a été mise en œuvre, indique un communiqué du service communication du ministère des Ressources en eau.

La mise en œuvre de ce programme stratégique a mobilisé de gros moyens financiers. Ainsi, pour ce faire, l’État a dégagé des financements issus de plusieurs programmes, à savoir le programme sectoriel, le Plan communal de développement (PCD), le FCCL (fonds dirigé par deux caisses, la caisse de solidarité et la caisse de garantie), et le programme d’urgence. Toutes ces ressources financières ont été mobilisées pour «assurer une alimentation régulière en eau potable, à travers la réalisation et/ou la mise à niveau d’infrastructures hydrauliques (mobilisation, pompage, stockage, transport, etc.)».

Lors de la rencontre ministre-directeurs, il a été également question de la professionnalisation des métiers de l’eau. Sur le plan de la gestion, il a été décidé «de transférer graduellement le service public de l’eau des régies communales vers l’Algérienne des eaux, avec comme objectif d’intégrer la totalité des communes à l’horizon 2020». D’un autre côté, il a été convenu de revoir et de réajuster l’organisation des organismes de gestion du service public de l’eau (ADE, SEAAL, SEOR, SEACO), afin de l’adapter aux spécificités de chaque wilaya, en opérant, chaque fois que c’est nécessaire, la reconversion des agents aux métiers opérationnels et en mettant l’accent sur la formation et le perfectionnement des effectifs.

M. Necib a appelé les différents responsables à «plus de mobilisation et d’engagement», en les exhortant à «accélérer la cadence dans l’exécution des différents programmes». «Une amélioration sensible doit être ressentie par les usagers du service public de l’eau potable, à partir de cet été», a-t-il insisté.

Le premier responsable du secteur des Ressources en eau a instruit ses cadres de l’importance et de l’obligation de mettre en service, «avant le début de la saison estivale», des projets structurants en voie d’achèvement, tels que le projet de Chott El-Gharbi, pour l’alimentation des habitants des communes du nord de Naâma, du sud de Tlemcen et du sud et de l’ouest de Sidi Bel-Abbès, le projet d’alimentation des communes de Sétif, à partir du barrage de Mahouane, le projet d’alimentation des habitants de la wilaya d’Oum El-Bouaghi, à partir du barrage d’Ourkis, sans oublier le programme d’urgence visant l’amélioration de l’alimentation en eau potable des wilayas d’Annaba et d’El-Tarf.

Enfin, il est utile de souligner la coordination intersectorielle engagée entre le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, ainsi que le ministère de l’Énergie, pour s’assurer de l’alimentation continue en énergie électrique. À cet effet, M. Necib, et s’adressant aux gestionnaires du service public de l’eau potable, a insisté sur l’obligation de «se doter de produits de traitement, de pièces de rechange et de pompes de secours en stock suffisant, afin de parer à toute éventualité».

Mohamed Mendaci