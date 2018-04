Pour mieux sécuriser les zones frontalières : élaborer une approche pluridisciplinaire

Les participants à la rencontre nationale ayant pour thème “les régions frontalières de l’Algérie : réalité et exigences de la sécurité nationale” ont insisté, hier à Constantine à l’issue des travaux du séminaire de deux jours, sur “la nécessité d’élaborer une approche pluridisciplinaire pour mieux sécuriser les zones frontalières”.

Les présents, universitaires, géographes, sociologues, médecins, services de sécurité, spécialistes en ressources en eau ont souligné que le “regroupement thématique” autour de la sécurisation et développement des zones frontalières dans ses volets aménagement du territoire, gestion des ressources en eau et sécurité notamment permettra d’atteindre l’objectif de promouvoir ces régions et d’offrir à leurs habitants “un cadre de vie approprié”.

Ils ont préconisé des “collaborations-type” entre institutions et université pour apporter des “solutions concrétisables sur le terrain”, assurant la fixation des populations et le renforcement de la sécurité.

La deuxième journée de cette rencontre, ouverte mardi à la faculté des techniques de gestion urbaine de l’université Salah-Boubnider, Constantine 3, a été marquée par la tenue de deux ateliers de débats animés par plusieurs spécialistes et des enseignants universitaires dans différents domaines.

Au cours de son intervention intitulée “les répercussions de l’insécurité des pays voisins sur les zones frontalières de l’Algérie”, Dr Hamoum Farida, de l’université de Mohamed-Seddik-Benyahia de Jijel, a mis l’accent sur la nécessité d’impliquer les chercheurs et les académiciens en vue de mettre en place “des cellules de réflexion” ayant pour but d’identifier le danger sur les zones frontalières et de proposer des solutions.

Elle a souligné l’importance de faire contribuer les populations des zones frontalières dans cette démarche notamment, a-t-elle soutenu dans la prévention contre les maladies et la lutte contre la contrebande et le trafic d’armes.

Dans sa communication “Le rôle des médias dans la préservation de la sécurité des zones frontalières”, Dr Bouziane Nassreddine, de l’université Salah-Boubnider, a indiqué que la presse peut contribuer au développement de ces localités à travers la vulgarisation de la stratégie nationale visant le développement de l’économie et l’investissement dans ces zones et la médiatisation des actions de l’Agence nationale de l’aménagement et de l’attractivité des territoires (ANAAT).

De son côté, Dr Mohamed El Hadi Douche, de l’université Hamma Lakhdar d’El-Oued, a mis en exergue dans sa communication “Vers une stratégie d’information locale pour le développement des zones frontalières algériennes”, le facteur humain dans la préservation des zones frontalières. Ont pris part à ce séminaire national, de deux jours, une centaine de spécialistes venus des wilayas de Tébessa, Souk-Ahras, El Tarf, Mostaganem, Blida, Tizi Ouzou, Béjaia, Béchar, El Oued et Chlef, a-t-on noté.